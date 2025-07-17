Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло

В оновленому уряді під керівництвом прем’єр-міністра Юлії Свириденко кадрових сюрпризів небагато - більшість міністрів зберегли свої портфелі, а деякі просто помінялися кріслами. УНН розповідає, хто з міністрів залишився на своїх посадах, а хто перейшов до нових відомств.

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Міністерство цифрової трансформації

В новому Кабміні чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зберіг свою посаду, проте вже в іншому статусі. Федоров очолює міністерство з 2019 року, а з березня 2023 року отримав приставку віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України.

В нинішньому уряді Федоров буде першим віце-прем’єр-міністром України - міністром цифрової трансформації.

Міністерство оборони

Колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який вчора був звільнений з посади Верховною Радою, сьогодні був призначений міністром оборони замість Рустема Умєрова.

ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони

Умєрову ж пророкують місце в Раді національної безпеки і оборони, хоча раніше ходили чутки, що він може стати послом України в США.

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Міністерство закордонних справ

Також Верховна Рада сьогодні перепризначила Андрія Сибігу на посаду міністра закордонних справ України, яку він обіймає з 2024 року.

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Міністерство юстиції

Уже колишній міністр енергетики Герман Галущенко очолив Міністерство юстиції замість Ольги Стефанішиної, яку сьогодні Президент України Володимир Зеленський призначив спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США

Галущенко закінчив Львівський державний університет за спеціальністю "Правознавство", за фахом - юрист. У 2001 році здобув другу вищу освіту, закінчивши Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", магістр міжнародного менеджменту.

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Свого часу працював у Міністерстві юстиції, де обіймав посади помічника міністра юстиції, директора департаменту судової роботи.

Міністерство енергетики

Замість Галущенка Міністерство енергетики очолила Світлана Гринчук, яка з 2024 року очолювала Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Зазначимо, що для Гринчук Міністерство енергетики не є чимось новим.

У вересні 2023 року Гринчук обійняла посаду заступника міністра енергетики, де координувала роботу із розроблення загальнодержавних та регіональних стратегій, державних цільових програм, планів розвитку у сфері енергетики та посаду Директора Офісу підтримки реформ при міністерстві енергетики, де здійснювала реалізацію політики щодо інтеграції енергетичних ринків з ЄС, декарбонізації енергетики та розвитку ВДЕ, корпоративного управління, енергетичної безпеки.

Світлана Гринчук призначена новим главою Міндовкілля

Міністерство розвитку громад та територій України

Також свою посаду зберіг віце-прем'єр-міністр-міністр розвитку інфраструктури та територій Олексій Кулеба, який очолює цю посаду з вересня 2024 року.

ВР призначила Олексія Кулебу на посаду віце-прем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій

Міністерство молоді та спорту

Чинний міністр молоді та спорту Матвій Бідний залишається на посаді, яку очолює з 2024 року. В липні 2020 року Бідний працював заступником міністра молоді та спорту, а з 2023 по 2024 очолював міністерство у статусі в.о.

Матвія Бідного призначили міністром молоді та спорту

Міністерство у справах ветеранів України

Міністерство у справах ветеранів і надалі очолюватиме Наталія Калмикова, яка обіймає цю посаду з 2024 року.

Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів

Міністерство внутрішніх справ

Також своє крісло зберіг чинний глава МВС Ігор Клименко, який працює у структурах міністерства внутрішніх справ майже з 1998 року. В лютому 2023 року Клименка було призначено на посаду міністра внутрішніх справ замість Дениса Монастирського, який загинув у авіакатастрофі у Броварах.

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Міністерство освіти і науки

Також своє місце в уряді Свириденко зберіг Оксен Лісовий - міністр освіти і науки, який займає цю посаду з березня 2023 року.

Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром

Міністерство охорони здоров’я

Ще одним "довгожителем" уряду залишається Віктор Ляшко, якого сьогодні було переобрано міністром охорони здоров’я. У 2019 році Ляшко був заступником міністра охорони здоровʼя, з 2020 року - головний державний санітарний лікар України, а з травня 2021 - міністр охорони здоров’я.

Міністерство фінансів

Зберіг під собою крісло і міністр фінансів Сергій Марченко, який у 2016-2018 роках працював заступником міністра фінансів України, а з березня 2020 року призначений міністром фінансів.

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