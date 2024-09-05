Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів
Київ • УНН
256 народних депутатів підтримали призначення Наталії Калмикової на посаду міністра у справах ветеранів. Подання про її призначення надійшло до Верховної Ради разом з іншими кандидатурами на міністерські посади.
Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів, передає УНН.
Призначення Наталії Калмикової на посаду міністра у справах ветеранів підтримали 256 нардепів.
Нагадаємо
Сьогодні, до Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів серед яких була Калмикова.