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Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів

Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів

Київ • УНН

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256 народних депутатів підтримали призначення Наталії Калмикової на посаду міністра у справах ветеранів. Подання про її призначення надійшло до Верховної Ради разом з іншими кандидатурами на міністерські посади.

Верховна Рада призначила Наталію Калмикову міністром у справах ветеранів, передає УНН

Призначення Наталії Калмикової на посаду міністра у справах ветеранів підтримали 256 нардепів. 

Нагадаємо 

Сьогодні, до Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів серед яких була Калмикова.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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