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До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів - представник уряду

До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів - представник уряду

Київ • УНН

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Представник уряду повідомив про подання на призначення нових міністрів. Серед кандидатур - Стефанішина, Олексій Кулеба, Коваль, Бідний, Гринчук, Калмикова, Сметанін та Точицький.

До Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів, повідомив пізно ввечері 4 вересня представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

МЗС очолить Сибіга, Мінстратпром - Сметанін, а Верещук і Камишін - підуть в ОП: які кадрові ротації погодили Зеленський та "слуги народу"04.09.24, 20:25 • 101308 переглядiв

Деталі

Зі слів Мельничука, до Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції ПП "Слуга Народу", яка діє на правах коаліції, надійшли подання Премʼєр-міністра України про призначення:

  • Ольги Стефанішиної віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністром юстиції України. 
  • Олексія Кулеби віце-прем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України. 
  • Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України. 
  • Матвія Бідного міністром молоді та спорту України. 
  • Світлани Гринчук міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. 
  • Наталії Калмикової міністром у справах ветеранів України. 
  • Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. 
  • Миколи Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо

4 вересня Верховна Рада не стала розглядати проєкт постанови про звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ.

Рада також провалила звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Окрім того, Рада не змогла звільнити голову Фонду державного майна України Віталія Коваля.

У "Слузі народу" вказали при цьому, що сьогодні, 5 вересня, у ВР день призначень, а заява на звільнення Кулеби та Верещук - дійсні. Також у Раду повторно подали подання на звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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