До Ради надійшли подання про призначення нових міністрів - представник уряду
Київ • УНН
Представник уряду повідомив про подання на призначення нових міністрів. Серед кандидатур - Стефанішина, Олексій Кулеба, Коваль, Бідний, Гринчук, Калмикова, Сметанін та Точицький.
До Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів, повідомив пізно ввечері 4 вересня представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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Деталі
Зі слів Мельничука, до Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції ПП "Слуга Народу", яка діє на правах коаліції, надійшли подання Премʼєр-міністра України про призначення:
- Ольги Стефанішиної віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністром юстиції України.
- Олексія Кулеби віце-прем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України.
- Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України.
- Матвія Бідного міністром молоді та спорту України.
- Світлани Гринчук міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.
- Наталії Калмикової міністром у справах ветеранів України.
- Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
- Миколи Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.
Нагадаємо
4 вересня Верховна Рада не стала розглядати проєкт постанови про звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ.
Рада також провалила звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Окрім того, Рада не змогла звільнити голову Фонду державного майна України Віталія Коваля.
У "Слузі народу" вказали при цьому, що сьогодні, 5 вересня, у ВР день призначень, а заява на звільнення Кулеби та Верещук - дійсні. Також у Раду повторно подали подання на звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.