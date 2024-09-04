Завтра у ВР день призначень. Заява на звільнення Кулеби та Верещук дійсні – Кравчук
Київ • УНН
У Верховній Раді завтра відбудеться день призначень. Крім того, планується завершити відставку Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ та розглянути інші кадрові питання.
Завтра у Верховній Раді буде більше день призначень. Проте планується завершення питання відставки очільника МЗС Дмитра Кулеби. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Був на частині фракції присутній Президент Володимир Зеленськими, обговорили питання кадрів…Практично всі колеги наші, за яких вже проголосовані відставки, або будуть проголосовані завтра, залишаються в команді, просто в інших якихось іпостасях", - розповіла Кравчук.
Вона зазначила, що в четвер, 5 вересня буде у ВР день призначень.
"Завтра буде більше день призначень. Дійсно ми завершуємо питання по відставці Дмитра Кулеби, його заява залишається дійсною. Так само залишається дійсною заява Верещук й також буде кадрове питання по звільненню Коваля з Фонду держмайна, але він переходить працювати в Мінагро", - сказала вона.
Рано говорити про нову посаду для Кулеби - Зеленський 04.09.24, 15:58 • 23793 перегляди
Доповнення
Фракція "Слуги народу" провела засідання, до якого долучився й Президент України Володимир Зеленський. Як повідомив голова фракції Давид Арахамія, напрацьовано загальну картину кадрових ротацій для посилення держави.
Сьогодні Верховна Рада не стала розглядати проєкт постанови про звільнення Дмитра Кулеби з посади очільника Міністерства закордонних справ.
Рада провалила звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Також Верховна Рада не змогла звільнити голову Фонду державного майна України Віталія Коваля.