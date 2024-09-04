Завтра в ВР день назначений. Заявление на увольнение Кулебы и Верещук действительны - Кравчук

Завтра в Верховной Раде будет больше день назначений. Однако планируется завершение вопроса отставки главы МИД Дмитрия Кулебы. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук в эфире телемарафона, передает УНН.

«Был на части фракции присутствовал Президент Владимир Зеленскими, обсудили вопрос кадров...Практически все коллеги наши, за которых уже проголосованы отставки, или будут проголосованы завтра, остаются в команде, просто в других каких-то ипостасях», - рассказала Кравчук.

Она отметила, что в четверг, 5 сентября будет в ВР день назначений.

«Завтра будет больше день назначений. Действительно мы завершаем вопрос по отставке Дмитрия Кулебы, его заявление остается действительным. Так же остается действительным заявление Верещук и также будет кадровый вопрос по увольнению Коваля из Фонда госимущества, но он переходит работать в Минагро», - сказала она.

Рано говорити про нову посаду для Кулеби - Зеленський

Дополнение

Фракция «Слуги народа» провела заседание, к которому присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщил председатель фракции Давид Арахамия, наработана общая картина кадровых ротаций для усиления государства.

Сегодня Верховная Рада не стала рассматривать проект постановления об увольнении Дмитрия Кулебы с должности главы Министерства иностранных дел.

Рада провалила увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также Верховная Рада не смогла уволить главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.