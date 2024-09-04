Не вистачило одного голосу: парламент не зміг звільнити голову ФДМУ Коваля
Київ • УНН
Верховна Рада не змогла звільнити голову Фонду державного майна України Віталія Коваля. За відставку проголосували 225 депутатів при необхідних 226, не вистачило одного голосу.
Верховна Рада не змогла звільнити голову Фонду державного майна України Віталія Коваля, який напередодні подав відповідну заяву, передає кореспондент УНН.
Деталі
Відставку Віталія Коваля з посади голови ФДМУ підтримали 225 нардепів при необхідних 226.
Доповнення
Віталія Коваля було призначено головою ФДМУ у листопаді минулого року. Тоді Фонддержмайна майже два місяці був без очільника, адже попередній керівник Рустем Умєров у вересні того ж року був призначений міністром оборони України.
Парламент призначив Віталія Коваля головою Фонду державного майна21.11.23, 13:24 • 5648 переглядiв
До потрапляння в політику Коваль був банкіром та бізнесменом. Працював у кредитному департаменті "Укргазбанку" та був співзасновником або очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях.
У 2019 році Президент України Володимир Зеленський призначив його головою Рівненської ОДА.
У 2020 році Коваль балотувався на посаду міського голови Рівного від партії "Слуга народу", але програв вибори кандидатові від політичної партії "Європейська солідарність" Олександру Третьяку.
З 24 лютого 2022 року до 21 листопада 2023 - керівник Рівненської обласної військової адміністрації.
Нагадаємо
Вчора, 3 вересня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку трьох міністрів та голови ФДМУ Віталія Коваля.