Не вистачило одного голосу: парламент не зміг звільнити голову ФДМУ Коваля

Верховна Рада не змогла звільнити голову Фонду державного майна України Віталія Коваля, який напередодні подав відповідну заяву, передає кореспондент УНН.

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Відставку Віталія Коваля з посади голови ФДМУ підтримали 225 нардепів при необхідних 226.

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Віталія Коваля було призначено головою ФДМУ у листопаді минулого року. Тоді Фонддержмайна майже два місяці був без очільника, адже попередній керівник Рустем Умєров у вересні того ж року був призначений міністром оборони України.

Парламент призначив Віталія Коваля головою Фонду державного майна

До потрапляння в політику Коваль був банкіром та бізнесменом. Працював у кредитному департаменті "Укргазбанку" та був співзасновником або очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях.

У 2019 році Президент України Володимир Зеленський призначив його головою Рівненської ОДА.

У 2020 році Коваль балотувався на посаду міського голови Рівного від партії "Слуга народу", але програв вибори кандидатові від політичної партії "Європейська солідарність" Олександру Третьяку.

З 24 лютого 2022 року до 21 листопада 2023 - керівник Рівненської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо

Вчора, 3 вересня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку трьох міністрів та голови ФДМУ Віталія Коваля.