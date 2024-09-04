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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не хватило одного голоса: парламент не смог уволить главу ФГИУ Коваля

Не хватило одного голоса: парламент не смог уволить главу ФГИУ Коваля

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 09:33  •  15341 просмотра

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Верховная Рада не смогла уволить главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля. За отставку проголосовали 225 депутатов при необходимых 226, не хватило одного голоса.

Верховная Рада не смогла уволить главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля, который накануне подал соответствующее заявление, передает корреспондент УНН.

Детали

Отставку Виталия Коваля с должности главы ФГИУ поддержали 225 нардепов при необходимых 226.

Дополнение

Виталий Коваль был назначен председателем ФГИУ в ноябре прошлого года. Тогда Фондгосимущества почти два месяца был без руководителя, ведь предыдущий руководитель Рустем Умеров в сентябре того же года был назначен министром обороны Украины.

Парламент призначив Віталія Коваля головою Фонду державного майна21 ноября 2023, 11:24 • 5557 просмотров

До попадания в политику Коваль был банкиром и бизнесменом. Работал в кредитном департаменте "Укргазбанка" и был соучредителем или возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях.

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский назначил его председателем Ровенской ОГА.

В 2020 году Коваль баллотировался на должность городского головы Ровно от партии "Слуга народа", но проиграл выборы кандидату от политической партии "Европейская солидарность" Александру Третьяку.

С 24 февраля 2022 года до 21 ноября 2023 - руководитель Ровенской областной военной администрации.

Напомним

Вчера, 3 сентября, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявлений об отставке трех министров и главы ФГИУ Виталия Коваля.

Павел Башинский

Павел Башинский

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