Рано говорить о новой должности для Кулебы - Зеленский

Говорить о том, что Дмитрий Кулеба получит новую должность после увольнения с должности главы Министерства иностранных дел, еще рано. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, передает УНН.

Детали

Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр. Есть ответы на это, когда им будут предложены те или иные должности. На сегодня говорить об этом еще рано - сказал Зеленский.

Напомним

Сегодня Верховная Рада не стала рассматривать проект постановления об увольнении Дмитрия Кулебы с должности главы Министерства иностранных дел и отправилась на перерыв.