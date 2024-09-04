Рано говорити про нову посаду для Кулеби - Зеленський

Говорити про те, що Дмитро Кулеба отримає нову посаду після звільнення з посади очільника Міністерства закордонних справ, ще рано. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, передає УНН.

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Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. Є відповіді на це, коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано