Рано говорити про нову посаду для Кулеби - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що зарано обговорювати нову посаду для Дмитра Кулеби після його можливого звільнення з МЗС. Верховна Рада відклала розгляд питання про звільнення Кулеби.
Говорити про те, що Дмитро Кулеба отримає нову посаду після звільнення з посади очільника Міністерства закордонних справ, ще рано. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, передає УНН.
Деталі
Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатись той чи інший міністр. Є відповіді на це, коли їм будуть запропоновані ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано
Нагадаємо
Сьогодні Верховна Рада не стала розглядати проєкт постанови про звільнення Дмитра Кулеби з посади очільника Міністерства закордонних справ та відправилася на перерву.