Рада провалила звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Верховна Рада не підтримала заяву Ірини Верещук про звільнення з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яку обіймає з 2021 року, передає кореспондент УНН.

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"За" відставку Ірини Верещук з посади міністра проголосувало 214 нардепів при необхідних 226 голосів.

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4 листопада 2021 року Ірина Верещук була призначена на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова, якого тоді було призначено міністром оборони.

У 2019 Верещук пройшла до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах. Була членомкомітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони.

З 4 вересня до 15 листопада 2019 року була представником уряду у Верховній Раді.

Також з 2010 по 2015 рік - міський голова міста Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

У 2020 році брала участь у виборах мера Києва, де зайняла 5 місце, а у своєму програші звинуватила низьку оцінку роботи партії "Слуга народу" суспільством, та погану мобілізацію свого електорату, а також відзначила деструктивні сили всередині своєї команди, зокрема Миколу Тищенка та Аллу Шлапак.

Нагадаємо

Вчора, 3 вересня, Ірина Верещук подала у відставку з посади віцепрем’єр-міністра-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Вона подякувала Президенту України за довіру, а також висловила вдячність прем’єр-міністру та членам уряду за співпрацю, народним депутатам за підтримку та команді Міністерства реінтеграції за працю і відданість справі.