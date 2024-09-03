Ірина Верещук подала у відставку
Київ • УНН
Ірина Верещук оголосила про свою відставку. Вона подякувала за співпрацю та заявила, що продовжить служити українському народові.
Ірина Верещук подала у відставку з посади Віце-прем’єр-міністра-Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Ірина Верещук, передає УНН.
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Сьогодні стало відомо про відставку Ірини Верещук з посади Віце-прем’єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це вона повідомила у своїй офіційній заяві, опублікованій на сторінці в соціальних мережах.
Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку
Вона подякувала Президенту України за довіру, а також висловила вдячність Прем’єр-міністру та членам Уряду за співпрацю, народним депутатам за підтримку та команді Міністерства реінтеграції за працю і відданість справі.
Завершуючи своє повідомлення, Ірина Верещук підкреслила, що продовжує служити українському народові.
Нагадаємо
Ірина Верещук обіймала посаду Віце-прем’єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 2021 року.
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