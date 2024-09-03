Ирина Верещук подала в отставку с должности Вице-премьер-министра-Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

Сегодня стало известно об отставке Ирины Верещук с должности Вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом она сообщила в своем официальном заявлении, опубликованном на странице в социальных сетях.

После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке - отметила Верещук в своем обращении.

Она поблагодарила Президента Украины за доверие, а также выразила благодарность Премьер-министру и членам Правительства за сотрудничество, народным депутатам за поддержку и команде Министерства реинтеграции за труд и преданность делу.

Завершая свое сообщение, Ирина Верещук подчеркнула, что продолжает служить украинскому народу.

Напомним,

Ирина Верещук занимала должность Вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 2021 года.

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