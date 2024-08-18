Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда, Селидово эвакуироваться

На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это: Покровск, Мирноград, Селидово. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНН.

На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы - написала Верещук.

Она отметила, что жизнь и здоровье людей и детей ценнее всего.

Ваше пребывание там мешает работать Силам обороны. Понимаю, что вы оставляете привычную работу, дома, имущество. Но жизнь и здоровье вас и ваших детей ценнее. Также понимаю, что в эвакуации вы можете столкнуться с трудностями и неизвестностью. Но это лучше, чем под обстрелами, на линии огня. Также, в эвакуации вы будете не одни. Правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и, собственно, принимающие общины - все мы поможем - заверила Верещук.

Кроме того, она предоставила контакты:

Общая горячая линия по Донецкой области: 0-800-500-121

Покровская громада: 0-800-300-101



Селидовская громада: 080-033-64-54



Мирноградская громада: 050-648-15-19



Минреинтеграции: 15-48.



Дополнение

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что российские оккупанты вплотную подходят к окраинам Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны.

Усилен комендантский час в Мирнограде и Селидово в Покровском районе Донецкой области.