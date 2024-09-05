В Раду поступили представления о назначении новых министров - представитель правительства

В Верховную Раду поступили представления о назначении новых министров, сообщил поздно вечером 4 сентября представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

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По словам Мельничука, в Верховную Раду, по предложению депутатской фракции ПП "Слуга Народа", которая действует на правах коалиции, поступили представления Премьер-министра Украины о назначении:

Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министром юстиции Украины.

Алексея Кулебы вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Украины.

Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Матвея Бидного министром молодежи и спорта Украины.

Светланы Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Натальи Калмыковой министром по делам ветеранов Украины.

Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Напомним

4 сентября Верховная Рада не стала рассматривать проект постановления об увольнении Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел.

Рада также провалила увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, Рада не смогла уволить главу Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

В "Слуге народа" указали при этом, что сегодня, 5 сентября, в ВР день назначений, а заявление на увольнение Кулебы и Верещук - действительны. Также в Раду повторно подали представление на увольнение Коваля с должности главы Фонда госимущества.