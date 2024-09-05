Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов
Киев • УНН
256 народных депутатов поддержали назначение Натальи Калмыковой на должность министра по делам ветеранов. Представление о ее назначении поступило в Верховную Раду вместе с другими кандидатурами на министерские должности.
Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов, передает УНН.
Назначение Натальи Калмыковой на должность министра по делам ветеранов поддержали 256 нардепов.
Напомним
Сегодня, в Верховную Раду поступили представления о назначении новых министров среди которых была Калмыкова.