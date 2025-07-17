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Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела

Київ • УНН

 • 25723 перегляди

Завтра, 18 липня, стане відомо, яку посаду обійме ексміністр оборони Рустем Умєров. Раніше його розглядали на посаду посла України в США, але згодом з'явилася інформація про можливе призначення в РНБО.

Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела

З посадою для ексміністра оборони Рустема Умєрова визначаться завтра, 18 липня. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

"Завтра буде рішення, ким призначать (Умєрова – ред.)", - повідомив співрозмовник.

Контекст

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що новим дипломатичним представником держави у США може стати Рустем Умєров.

Проте згодом нардепи, зокрема Ярослав Железняк заявляли, що послом України в США стане Ольга Стефанішина, а Рустем Умєров піде у РНБО.

Нардеп заявляв, що Умєров може стати Секретарем РНБО чи заступником Секретаря.

В результаті Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

16 липня Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра. В результаті у відставку пішов весь уряд.

Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром17.07.25, 11:49 • 60534 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Стефанішина Ольга Віталіївна
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Ярослав Железняк
Шмигаль Денис Анатолійович
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