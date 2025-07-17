Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
Київ • УНН
Завтра, 18 липня, стане відомо, яку посаду обійме ексміністр оборони Рустем Умєров. Раніше його розглядали на посаду посла України в США, але згодом з'явилася інформація про можливе призначення в РНБО.
З посадою для ексміністра оборони Рустема Умєрова визначаться завтра, 18 липня. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
"Завтра буде рішення, ким призначать (Умєрова – ред.)", - повідомив співрозмовник.
Контекст
Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що новим дипломатичним представником держави у США може стати Рустем Умєров.
Проте згодом нардепи, зокрема Ярослав Железняк заявляли, що послом України в США стане Ольга Стефанішина, а Рустем Умєров піде у РНБО.
Нардеп заявляв, що Умєров може стати Секретарем РНБО чи заступником Секретаря.
В результаті Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.
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