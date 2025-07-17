Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники

С должностью для экс-министра обороны Рустема Умерова определятся завтра, 18 июля. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

"Завтра будет решение, кем назначат (Умерова – ред.)", - сообщил собеседник.

Контекст

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что новым дипломатическим представителем государства в США может стать Рустем Умеров.

Однако впоследствии нардепы, в частности Ярослав Железняк, заявляли, что послом Украины в США станет Ольга Стефанишина, а Рустем Умеров уйдет в СНБО.

Нардеп заявлял, что Умеров может стать Секретарем СНБО или заместителем Секретаря.

В результате Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

16 июля Рада уволила Шмыгаля с должности премьер-министра. В результате в отставку ушло все правительство.

Рада назначила Свириденко новым премьер-министром