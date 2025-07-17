Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
Киев • УНН
Завтра, 18 июля, станет известно, какую должность займет экс-министр обороны Рустем Умеров. Ранее его рассматривали на должность посла Украины в США, но впоследствии появилась информация о возможном назначении в СНБО.
С должностью для экс-министра обороны Рустема Умерова определятся завтра, 18 июля. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
"Завтра будет решение, кем назначат (Умерова – ред.)", - сообщил собеседник.
Контекст
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что новым дипломатическим представителем государства в США может стать Рустем Умеров.
Однако впоследствии нардепы, в частности Ярослав Железняк, заявляли, что послом Украины в США станет Ольга Стефанишина, а Рустем Умеров уйдет в СНБО.
Нардеп заявлял, что Умеров может стать Секретарем СНБО или заместителем Секретаря.
В результате Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.
16 июля Рада уволила Шмыгаля с должности премьер-министра. В результате в отставку ушло все правительство.
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