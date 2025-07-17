Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга

Пятый месяц фармацевтический рынок работает без четких правил игры — после запрета на заключение маркетинговых договоров между аптеками и производителями лекарственных средств новые модели регулирования так и не появились. Сейчас рынок остается в подвешенном состоянии. Бизнес ждет определенности, а пациенты — доступности лекарств, однако цены тем временем так и не снизились, пишет УНН.

Хотя еще в марте запрет маркетинга активно продвигали как панацею от высоких цен на лекарства, сегодня даже в Министерстве здравоохранения признают — цены не снизились. Как показывает мониторинг сайта Tabletki.ua, за время запрета на заключение маркетинговых соглашений между аптеками и производителями цены на препараты остались на уровне февраля 2025 года. Для сравнения мы взяли самые популярные препараты завода "Дарница" и статистика неутешительна.

Как показывает анализ рынка, некоторые популярные препараты для лечения хронических заболеваний, в частности гипертонии или диабета, даже выросли в цене на 10–40 гривен.

Это в очередной раз доказывает, что маркетинг не влияет на цену лекарств, ведь если бы этот тезис был правдивым, производители бы уже снизили отпускные цены, что привело бы к цепной реакции. Ведь сейчас 74% стоимости препарата формирует именно производитель, остальные наценки - дистрибьюторов и аптек - и они фиксированы.

Хотя участникам рынка уже не раз обещали разработать новую модель регулирования, которая позволит маркетингу работать в прозрачных и контролируемых условиях, решения пока нет.

По данным УНН, одной из причин задержки с принятием новых правил маркетинга стала правовая коллизия: сейчас нет четкого понимания, что именно означает "внедрение реферирования цен", предусмотренное действующим постановлением. Из-за этой неопределенности запуск маркетинга откладывается, а вместо этого планируется уточнение терминологии и, соответственно, определение момента, с которого могут заработать маркетинговые договоры. В Минздраве признают, что реферирование это бесконечный процесс, ведь список будет постоянно наполняться и обновляться минимум раз в год, так как появляются новые препараты, поэтому привязывать к нему запуск маркетинга бессмысленно.

Стоит отметить, что на сегодня предлагалось уже несколько различных проектов постановлений, которые должны были бы регулировать маркетинговые услуги. Первый из них представители рынка называли компромиссным, но в последний момент этот документ отбросили и предложили новый, который отрасль резко раскритиковала. Основной проблемой для принятия новых правил работы маркетинга является сохранение баланса между государственным регулированием и хозяйственной автономией.

Важно понимать, что под запрет попал не только привычный инструмент продвижения товара. Вместе с маркетингом под угрозой оказались программы лояльности для пациентов, скидки на лекарства и возможность поддержки работы аптек в отдаленных и прифронтовых районах, где они часто работают в убыток.

Пока игроки рынка ждут определенности и стабильности, пациент вынужден платить больше. Но чем дольше рынок находится в подвешенном состоянии, тем сложнее будет вернуть его к жизни. И тем дороже это будет стоить всем — и бизнесу, и государству, и пациенту.

Напомним

С 1 марта 2025 года в Украине действует постановление Кабмина №168, которое ввело ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Сейчас Правительство пересматривает свое решение.

Пока постановление не дало реальных результатов, по состоянию на июнь 2025 года аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы. Украинцы также отмечают, что не почувствовали снижения цен на лекарства. О подорожании лекарств вместо удешевления говорят и БФ "Пациенты Украины". По словам главы фонда Инны Иваненко, пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств.