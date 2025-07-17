Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
12:17 • 8466 просмотра
Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
12:10 • 17411 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
10:24 • 23064 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
08:49 • 54672 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 298816 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 158569 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 161059 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 117334 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 311050 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 71520 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
58%
745мм
Популярные новости
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?17 июля, 05:27 • 112258 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 208040 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов07:35 • 73974 просмотра
Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали09:17 • 48506 просмотра
Свириденко прокомментировала процедуру назначения нового главы БЭБ09:33 • 18176 просмотра
публикации
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 13383 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 208583 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 298758 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 311027 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 232819 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Одесса
Реклама
УНН Lite
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов07:35 • 74384 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 191183 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 209378 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 147709 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 157803 просмотра
Актуальное
Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Forbes
Серия Airbus A320

Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга

Киев • УНН

 • 13406 просмотра

Пятый месяц фармацевтический рынок работает без четких правил после запрета маркетинговых договоров, что не привело к снижению цен на лекарства. Мониторинг показывает, что цены остались на уровне февраля 2025 года, а некоторые препараты даже выросли в цене.

Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга

Пятый месяц фармацевтический рынок работает без четких правил игры — после запрета на заключение маркетинговых договоров между аптеками и производителями лекарственных средств новые модели регулирования так и не появились. Сейчас рынок остается в подвешенном состоянии. Бизнес ждет определенности, а пациенты — доступности лекарств, однако цены тем временем так и не снизились, пишет УНН.

Хотя еще в марте запрет маркетинга активно продвигали как панацею от высоких цен на лекарства, сегодня даже в Министерстве здравоохранения признают — цены не снизились. Как показывает мониторинг сайта Tabletki.ua, за время запрета на заключение маркетинговых соглашений между аптеками и производителями цены на препараты остались на уровне февраля 2025 года. Для сравнения мы взяли самые популярные препараты завода "Дарница" и статистика неутешительна.

Как показывает анализ рынка, некоторые популярные препараты для лечения хронических заболеваний, в частности гипертонии или диабета, даже выросли в цене на 10–40 гривен.

Это в очередной раз доказывает, что маркетинг не влияет на цену лекарств, ведь если бы этот тезис был правдивым, производители бы уже снизили отпускные цены, что привело бы к цепной реакции. Ведь сейчас 74% стоимости препарата формирует именно производитель, остальные наценки - дистрибьюторов и аптек - и они фиксированы.

Хотя участникам рынка уже не раз обещали разработать новую модель регулирования, которая позволит маркетингу работать в прозрачных и контролируемых условиях, решения пока нет.

По данным УНН, одной из причин задержки с принятием новых правил маркетинга стала правовая коллизия: сейчас нет четкого понимания, что именно означает "внедрение реферирования цен", предусмотренное действующим постановлением. Из-за этой неопределенности запуск маркетинга откладывается, а вместо этого планируется уточнение терминологии и, соответственно, определение момента, с которого могут заработать маркетинговые договоры. В Минздраве признают, что реферирование это бесконечный процесс, ведь список будет постоянно наполняться и обновляться минимум раз в год, так как появляются новые препараты, поэтому привязывать к нему запуск маркетинга бессмысленно.

Стоит отметить, что на сегодня предлагалось уже несколько различных проектов постановлений, которые должны были бы регулировать маркетинговые услуги. Первый из них представители рынка называли компромиссным, но в последний момент этот документ отбросили и предложили новый, который отрасль резко раскритиковала. Основной проблемой для принятия новых правил работы маркетинга является сохранение баланса между государственным регулированием и хозяйственной автономией.

Важно понимать, что под запрет попал не только привычный инструмент продвижения товара. Вместе с маркетингом под угрозой оказались программы лояльности для пациентов, скидки на лекарства и возможность поддержки работы аптек в отдаленных и прифронтовых районах, где они часто работают в убыток.

Пока игроки рынка ждут определенности и стабильности, пациент вынужден платить больше. Но чем дольше рынок находится в подвешенном состоянии, тем сложнее будет вернуть его к жизни. И тем дороже это будет стоить всем — и бизнесу, и государству, и пациенту.

Напомним

С 1 марта 2025 года в Украине действует постановление Кабмина №168, которое ввело ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Сейчас Правительство пересматривает свое решение.

Пока постановление не дало реальных результатов, по состоянию на июнь 2025 года аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы. Украинцы также отмечают, что не почувствовали снижения цен на лекарства. О подорожании лекарств вместо удешевления говорят и БФ "Пациенты Украины". По словам главы фонда Инны Иваненко, пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаЗдоровьепубликации
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9