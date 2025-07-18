ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Киев • УНН
На 106-м километре трассы Киев-Одесса ночью столкнулись грузовики Volvo и MAN. В результате ДТП груз разлетелся по дороге, одна полоса движения в направлении Киева перекрыта.
В ночь на 18 июля на 106-м километре трассы Киев-Одесса произошло столкновение грузовиков Volvo и MAN. Пострадавших нет, одна полоса в направлении Киева перекрыта. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции.
Детали
На 106 км автодороги Киев — Одесса, М-05, сегодня, около 3 часов, произошло ДТП без травмированных с участием двух грузовых ТС: Volvo и MAN. Патрульные установили, что водитель автомобиля Volvo совершил столкновение с транспортным средством MAN с полуприцепом, который двигался впереди. В результате ДТП груз в виде листового металла разлетелся по дороге
Правоохранители добавили, что на водителя автомобиля Volvo составлен протокол за нарушение ПДД, что привело к ДТП.
Сейчас перекрыта одна полоса движения в направлении Киева, та, что ближе к обочине. Затора нет
Трагическая авария в Черкасской области: Lexus съехал в кювет, водитель погибла, двое детей госпитализированы17.07.25, 17:56 • 7020 просмотров