ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта

В ночь на 18 июля на 106-м километре трассы Киев-Одесса произошло столкновение грузовиков Volvo и MAN. Пострадавших нет, одна полоса в направлении Киева перекрыта. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции.

На 106 км автодороги Киев — Одесса, М-05, сегодня, около 3 часов, произошло ДТП без травмированных с участием двух грузовых ТС: Volvo и MAN. Патрульные установили, что водитель автомобиля Volvo совершил столкновение с транспортным средством MAN с полуприцепом, который двигался впереди. В результате ДТП груз в виде листового металла разлетелся по дороге