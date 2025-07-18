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ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
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07:08 • 1488 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
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ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

На 106-м километре трассы Киев-Одесса ночью столкнулись грузовики Volvo и MAN. В результате ДТП груз разлетелся по дороге, одна полоса движения в направлении Киева перекрыта.

ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта

В ночь на 18 июля на 106-м километре трассы Киев-Одесса произошло столкновение грузовиков Volvo и MAN. Пострадавших нет, одна полоса в направлении Киева перекрыта. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции.

Детали

На 106 км автодороги Киев — Одесса, М-05, сегодня, около 3 часов, произошло ДТП без травмированных с участием двух грузовых ТС: Volvo и MAN. Патрульные установили, что водитель автомобиля Volvo совершил столкновение с транспортным средством MAN с полуприцепом, который двигался впереди. В результате ДТП груз в виде листового металла разлетелся по дороге

- говорится в комментарии.

Правоохранители добавили, что на водителя автомобиля Volvo составлен протокол за нарушение ПДД, что привело к ДТП.

Сейчас перекрыта одна полоса движения в направлении Киева, та, что ближе к обочине. Затора нет

 - добавили в патрульной полиции.

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Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Одесса
Киев
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