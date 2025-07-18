ДТП на трасі Київ - Одеса за участю вантажівок: одна смуга в напрямку столиці перекрита
Київ • УНН
На 106-му кілометрі траси Київ-Одеса вночі зіткнулися вантажівки Volvo та MAN. Внаслідок ДТП вантаж розлетівся по дорозі, одна смуга руху в напрямку Києва перекрита.
В ніч на 18 липні на 106-му кілометрі Траси Київ-Одеса сталося зіткнення вантажівок Volvo та MAN. Постраждалих немає, одна смуга в напрямку Києва перекрита. Про це УНН повідомили у патрульній поліції.
Деталі
На 106 км автодороги Київ — Одеса, М-05, сьогодні, близько 3-ї години, відбулась автопригода без травмованих за участю двох вантажних ТЗ: Volvo та MAN. Патрульні встановили, що водій автомобіля Volvo здійснив зіткнення з транспортним засобом MAN з напівпричепом, який рухався попереду. Внаслідок ДТП вантаж у вигляді листового металу розлетівся по дорозі
Правоохоронці додали, що на водія автомобіля Volvo складено протокол за порушення ПДР, що призвело до ДТП.
Наразі перекрита одна смуга руху в напрямку Києва, та, що ближче до узбіччя. Затор відсутній
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