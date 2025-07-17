Трагічна аварія на Черкащині: Lexus з'їхав у кювет, водійка загинула, двоє дітей госпіталізовано
Київ • УНН
На 165 кілометрі автошляху "Київ-Одеса" Lexus RX350 з'їхав у кювет, 29-річна водійка загинула на місці. До лікарні госпіталізовано 61-річну пасажирку, 12-річну дівчинку та 3-річного хлопчика.
Lexus RX350 виїхав за межі проїзної частини на заокругленій ділянці, 16 липня, близько 18:00, на 165 кілометрі автошляху "Київ-Одеса". До лікарні госпіталізували 61-річну пасажирку й двох дітей; 29-річна кермувальниця загинула на місці ДТП.
Передає УНН із посиланням на Поліцію Черкаської області.
Деталі
Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 липня, близько 18:00 години, на 165 кілометрі автошляху"Київ-Одеса".
Слідчі попередньо встановили, що 29-річна водійка Lexus RX350 на заокругленій ділянці дороги не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини.
Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. 29-річна кермувальниця загинула на місці автопригоди.
До лікарні госпіталізували пасажирів:
61-річну жінку,
12-річну дівчинку,
3-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, слідство триває. та причини дорожньо-транспортної пригоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України.
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