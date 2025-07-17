Трагічна аварія на Черкащині: Lexus з'їхав у кювет, водійка загинула, двоє дітей госпіталізовано

Lexus RX350 виїхав за межі проїзної частини на заокругленій ділянці, 16 липня, близько 18:00, на 165 кілометрі автошляху "Київ-Одеса". До лікарні госпіталізували 61-річну пасажирку й двох дітей; 29-річна кермувальниця загинула на місці ДТП.

Передає УНН із посиланням на Поліцію Черкаської області.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 липня, близько 18:00 години, на 165 кілометрі автошляху"Київ-Одеса".

Слідчі попередньо встановили, що 29-річна водійка Lexus RX350 на заокругленій ділянці дороги не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини.

Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. 29-річна кермувальниця загинула на місці автопригоди. - інформує поліція.

До лікарні госпіталізували пасажирів:

61-річну жінку,

12-річну дівчинку,

3-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, слідство триває. та причини дорожньо-транспортної пригоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України.

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