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Трагічна аварія на Черкащині: Lexus з'їхав у кювет, водійка загинула, двоє дітей госпіталізовано

Київ • УНН

 • 692 перегляди

На 165 кілометрі автошляху "Київ-Одеса" Lexus RX350 з'їхав у кювет, 29-річна водійка загинула на місці. До лікарні госпіталізовано 61-річну пасажирку, 12-річну дівчинку та 3-річного хлопчика.

Трагічна аварія на Черкащині: Lexus з'їхав у кювет, водійка загинула, двоє дітей госпіталізовано

Lexus RX350 виїхав за межі проїзної частини на заокругленій ділянці, 16 липня, близько 18:00, на 165 кілометрі автошляху "Київ-Одеса". До лікарні госпіталізували 61-річну пасажирку й двох дітей; 29-річна кермувальниця загинула на місці ДТП. 

Передає УНН із посиланням на Поліцію Черкаської області.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 липня, близько 18:00 години, на 165 кілометрі автошляху"Київ-Одеса".

Слідчі попередньо встановили, що 29-річна водійка Lexus RX350 на заокругленій ділянці дороги не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини.

Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. 29-річна кермувальниця загинула на місці автопригоди. 

- інформує поліція.

До лікарні госпіталізували пасажирів:

61-річну жінку,

12-річну дівчинку,

3-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, слідство триває. та причини дорожньо-транспортної пригоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілому) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

У Дніпровському районі Києва маршрутка зіткнулася з вантажівкою, внаслідок чого 12 осіб отримали травми, переважно переломи та забої.

Автобус з українцями, який потрапив в ДТП в Угорщині прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль. Внаслідок аварії 21 особа постраждала.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НПАвто
Національна поліція України
Черкаська область
Угорщина
Львів
Одеса
Київ
Tesla
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