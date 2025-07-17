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Трагическая авария в Черкасской области: Lexus съехал в кювет, водитель погибла, двое детей госпитализированы

Киев • УНН

 • 574 просмотра

На 165 километре автодороги "Киев-Одесса" Lexus RX350 съехал в кювет, 29-летняя водитель погибла на месте. В больницу госпитализированы 61-летняя пассажирка, 12-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Трагическая авария в Черкасской области: Lexus съехал в кювет, водитель погибла, двое детей госпитализированы

Lexus RX350 выехал за пределы проезжей части на закругленном участке, 16 июля, около 18:00, на 165 километре автодороги "Киев-Одесса". В больницу госпитализировали 61-летнюю пассажирку и двух детей; 29-летняя водитель погибла на месте ДТП.

Передает УНН со ссылкой на Полицию Черкасской области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля, около 18:00, на 165 километре автодороги "Киев-Одесса".

Следователи предварительно установили, что 29-летняя водитель Lexus RX350 на закругленном участке дороги не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 29-летняя водитель погибла на месте автопроисшествия.

- информирует полиция.

В больницу госпитализировали пассажиров:

61-летнюю женщину,

12-летнюю девочку,

3-летнего мальчика с телесными повреждениями.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, следствие продолжается, а также причины дорожно-транспортного происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Днепровском районе Киева маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего 12 человек получили травмы, преимущественно переломы и ушибы.

Автобус с украинцами, попавший в ДТП в Венгрии, направлялся из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль. В результате аварии 21 человек пострадал.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧПАвто
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Венгрия
Львов
Одесса
Киев
Tesla
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