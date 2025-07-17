Трагическая авария в Черкасской области: Lexus съехал в кювет, водитель погибла, двое детей госпитализированы
Киев • УНН
На 165 километре автодороги "Киев-Одесса" Lexus RX350 съехал в кювет, 29-летняя водитель погибла на месте. В больницу госпитализированы 61-летняя пассажирка, 12-летняя девочка и 3-летний мальчик.
Lexus RX350 выехал за пределы проезжей части на закругленном участке, 16 июля, около 18:00, на 165 километре автодороги "Киев-Одесса". В больницу госпитализировали 61-летнюю пассажирку и двух детей; 29-летняя водитель погибла на месте ДТП.
Передает УНН со ссылкой на Полицию Черкасской области.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июля, около 18:00, на 165 километре автодороги "Киев-Одесса".
Следователи предварительно установили, что 29-летняя водитель Lexus RX350 на закругленном участке дороги не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части.
Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 29-летняя водитель погибла на месте автопроисшествия.
В больницу госпитализировали пассажиров:
61-летнюю женщину,
12-летнюю девочку,
3-летнего мальчика с телесными повреждениями.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, следствие продолжается, а также причины дорожно-транспортного происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
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