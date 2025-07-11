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ДТП з маршруткою у Києві: кількість постраждалих зросла до 12 11 липня 2025

Київ • УНН

 • 116 перегляди

У Дніпровському районі Києва маршрутка зіткнулася з вантажівкою, внаслідок чого 12 осіб отримали травми, переважно переломи та забої. Поліція відкрила кримінальне провадження через недотримання дистанції водієм маршрутки.

ДТП з маршруткою у Києві: кількість постраждалих зросла до 12

Кількість постраждалих у ДТП, що сталася в Дніпровському районі Києва, зросла до 12 осіб. За даними поліції, більшість отримали переломи, забої та садна. Аварія сталася через недотримання дистанції водієм маршрутки, слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції Києва пише УНН.

Кількість постраждалих у ДТП збільшилась до 12 осіб. Серед отриманих громадянами тілесних ушкоджень - переважно переломи, садна та забої 

- повідомили у поліції.

Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Доповнення

У Дніпровському районі Києва маршрутка зіткнулася з припаркованою вантажівкою, внаслідок чого 9 пасажирів, включаючи неповнолітню, госпіталізовано. Аварія сталася близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка через недотримання дистанції водієм маршрутки.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ
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