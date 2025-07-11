Постраждали 9 людей, серед них – дитина: у Києві автобус в’їхав у вантажівку
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва маршрутка зіткнулася з припаркованою вантажівкою, внаслідок чого 9 пасажирів, включаючи неповнолітню, госпіталізовано. Аварія сталася близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка через недотримання дистанції водієм маршрутки.
У Дніпровському районі Києва сталася аварія за участі маршрутки, внаслідок якої травмувалися щонайменше 9 людей. Про це пише УНН із посиланням на Нацполіцію Києва.
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Автопригода відбулась сьогодні близько 17:00 на проспекті Леоніда Каденюка, що у Дніпровському районі столиці.
Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій полосі вантажівкою. Внаслідок ДТП щонайменше 9 пасажирів маршрутнього таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.
Нагадаємо, у Петропавлівській Борщагівці 10 липня автомобіль Renault Master, залишений увімкненим, самовільно рушив та смертельно травмував 9-річного хлопчика.