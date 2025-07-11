Пострадали 9 человек, среди них – ребенок: в Киеве автобус въехал в грузовик

В Днепровском районе Киева произошла авария с участием маршрутки, в результате которой травмировались по меньшей мере 9 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию Киева.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка, что в Днепровском районе столицы.

Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком. В результате ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.

Напомним, в Петропавловской Борщаговке 10 июля автомобиль Renault Master, оставленный включенным, самопроизвольно тронулся и смертельно травмировал 9-летнего мальчика.