Пострадали 9 человек, среди них – ребенок: в Киеве автобус въехал в грузовик
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком, в результате чего 9 пассажиров, включая несовершеннолетнюю, госпитализированы. Авария произошла около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки.
В Днепровском районе Киева произошла авария с участием маршрутки, в результате которой травмировались по меньшей мере 9 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию Киева.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка, что в Днепровском районе столицы.
Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с припаркованным в крайней правой полосе грузовиком. В результате ДТП по меньшей мере 9 пассажиров маршрутного такси, среди которых одна несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и врачи.
Напомним, в Петропавловской Борщаговке 10 июля автомобиль Renault Master, оставленный включенным, самопроизвольно тронулся и смертельно травмировал 9-летнего мальчика.