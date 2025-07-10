На Київщині розслідують обставини ДТП, під час якої некерована машина вбила дитину

Поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула дитина. ДТП сталася 10 липня приблизно о 13:00 годині у Петропавлівській Борщагівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київщини у Telegram.

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Інцидент стався на вулиці Шевченка. За попередніми даними, автомобіль Renault Master водій покинув увімкненим на узбіччі. Машина почала самовільно рухатися та здійснила наїзд на дитину.

Від отриманих травм 9-річний хлопчик загинув.

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На місці події працюють працівники Бучанського районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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