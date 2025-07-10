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На Київщині розслідують обставини ДТП, під час якої некерована машина вбила дитину

Київ • УНН

 • 2194 перегляди

У Петропавлівській Борщагівці 10 липня автомобіль Renault Master, залишений увімкненим, самовільно рушив та смертельно травмував 9-річного хлопчика. Поліція встановлює обставини ДТП.

На Київщині розслідують обставини ДТП, під час якої некерована машина вбила дитину

Поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула дитина. ДТП сталася 10 липня приблизно о 13:00 годині у Петропавлівській Борщагівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київщини у Telegram.

Деталі

Інцидент стався на вулиці Шевченка. За попередніми даними, автомобіль Renault Master водій покинув увімкненим на узбіччі. Машина почала самовільно рухатися та здійснила наїзд на дитину.

Від отриманих травм 9-річний хлопчик загинув.

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На місці події працюють працівники Бучанського районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НПАвто
Київська область
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