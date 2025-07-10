На Київщині розслідують обставини ДТП, під час якої некерована машина вбила дитину
Київ • УНН
У Петропавлівській Борщагівці 10 липня автомобіль Renault Master, залишений увімкненим, самовільно рушив та смертельно травмував 9-річного хлопчика. Поліція встановлює обставини ДТП.
Поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула дитина. ДТП сталася 10 липня приблизно о 13:00 годині у Петропавлівській Борщагівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Київщини у Telegram.
Деталі
Інцидент стався на вулиці Шевченка. За попередніми даними, автомобіль Renault Master водій покинув увімкненим на узбіччі. Машина почала самовільно рухатися та здійснила наїзд на дитину.
Від отриманих травм 9-річний хлопчик загинув.
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