Четверо загиблих у ДТП на Тернопільщині: зіткнулися легковик та вантажівка

На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у середу, 9 липня, загинуло четверо людей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

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Зазначається, що о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів.

У результаті зіткнення загинули четверо людей - водій і пасажири легковика. Особи загиблих наразі встановлюються - йдеться у повідомленні.

Вказується, що на місце події прибули черговий караул 4-ї пожежно-рятувальної частини та рятувальники аварійно-рятувального загону ДСНС Тернопільщини.

Рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз. Обставини ДТП розслідує поліція - резюмували в ДСНС.

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