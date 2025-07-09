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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Четверо загиблих у ДТП на Тернопільщині: зіткнулися легковик та вантажівка

Київ • УНН

 • 67 перегляди

На Тернопільщині 9 липня сталася смертельна ДТП на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява. Внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули четверо людей – водій та пасажири легковика.

Четверо загиблих у ДТП на Тернопільщині: зіткнулися легковик та вантажівка

На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у середу, 9 липня, загинуло четверо людей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Зазначається, що о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль–Збараж–Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів.

У результаті зіткнення загинули четверо людей - водій і пасажири легковика. Особи загиблих наразі встановлюються

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що на місце події прибули черговий караул 4-ї пожежно-рятувальної частини та рятувальники аварійно-рятувального загону ДСНС Тернопільщини.

Рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз. Обставини ДТП розслідує поліція

- резюмували в ДСНС.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПАвто
Тернопільська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
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