Четверо погибших в ДТП на Тернопольщине: столкнулись легковушка и грузовик

В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия в среду, 9 июля, погибли четыре человека. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь–Збараж–Лановцы, возле села Синява Збаражской общины, произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей.

В результате столкновения погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки. Личности погибших сейчас устанавливаются - говорится в сообщении.

Указывается, что на место происшествия прибыли дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части и спасатели аварийно-спасательного отряда ГСЧС Тернопольщины.

Спасатели деблокировали тело одного погибшего из искореженного авто и стабилизировали грузовик, чтобы избежать дальнейших угроз. Обстоятельства ДТП расследует полиция - резюмировали в ГСЧС.

Напомним

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