Четверо погибших в ДТП на Тернопольщине: столкнулись легковушка и грузовик

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
19:40 • 1077 просмотра
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
18:25 • 6876 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
14:59 • 62521 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 49741 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 59098 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 95521 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 56537 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 118774 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56176 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 68343 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.6м/с
68%
742мм
Популярные новости
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 92293 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 39238 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ17:01 • 30950 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 23948 просмотра
Первый задокументированный случай: успешный штурм позиций оккупантов осуществили роботизированные системы17:51 • 6319 просмотра
публикации
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 24028 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ17:01 • 31039 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 39323 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах14:59 • 62509 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 92374 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 120358 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 251489 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 432320 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 262386 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 371557 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Четверо погибших в ДТП на Тернопольщине: столкнулись легковушка и грузовик

Киев • УНН

 • 42 просмотра

На Тернопольщине 9 июля произошло смертельное ДТП на автодороге Р-43 Тернополь–Збараж–Лановцы, возле села Синява. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки.

Четверо погибших в ДТП на Тернопольщине: столкнулись легковушка и грузовик

В Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия в среду, 9 июля, погибли четыре человека. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь–Збараж–Лановцы, возле села Синява Збаражской общины, произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей.

В результате столкновения погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки. Личности погибших сейчас устанавливаются

- говорится в сообщении.

Указывается, что на место происшествия прибыли дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части и спасатели аварийно-спасательного отряда ГСЧС Тернопольщины.

Спасатели деблокировали тело одного погибшего из искореженного авто и стабилизировали грузовик, чтобы избежать дальнейших угроз. Обстоятельства ДТП расследует полиция

- резюмировали в ГСЧС.

Напомним

На днях на Закарпатье 53-летняя водитель BMW X5, вероятно, в состоянии опьянения, врезалась в контрольно-ревизионный пункт, что привело к гибели 45-летнего военнослужащего ГПСУ. Женщина задержана, открыто уголовное производство.

В Житомире в ДТП с участием правоохранителя погибла 16-летняя девушка, он получил подозрение - ГБР08.07.25, 12:15 • 1248 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПАвто
Тернопольская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9