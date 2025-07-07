На Закарпатті автівка влетіла в пункт контролю, загинув прикордонник: затримали водійку з ознаками сп'яніння

На Закарпатті внаслідок ДТП на контрольно-ревізійному пункті загинув військовослужбовець ДПСУ, поліція затримала водійку з ознаками спʼяніння, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в Закарпатській області у понеділок, пише УНН.

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Повідомлення про те, що у місті Перечин автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців і внаслідок ДТП є потерпілі, поліція отримала 7 липня близько 4:30.

На місці правоохоронці оглянули записи з камер відеоспостереження та встановили попередні обставини ДТП.

Встановлено, що 53-річна жителька міста Перечин, керуючи автомобілем "BMW X5" не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та здійснила наїзд на бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був доставлений 45-річний військовослужбовець ДПСУ, проте від отриманих травм згодом чоловік помер - повідомили у поліції.

"Водійка автомобіля мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від обстеження на стан сп’яніння вона відмовилася", - зазначили у поліції.

Жінку, як вказано, затримали у порядку статті 208 КПК України. "Наразі вона перебуває у медзакладі під цілодобовою охороною, оскільки також травмувалася під час зіткнення. Окрім цього до лікарні госпіталізовано і її пасажира – 31-річного мешканця Івано-Франківщини", - повідомили правоохоронці.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Затриманій загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

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