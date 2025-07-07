На Закарпатье автомобиль врезался в пункт контроля, погиб пограничник: задержали водительницу с признаками опьянения

В Закарпатье в результате ДТП на контрольно-ревизионном пункте погиб военнослужащий ГПСУ, полиция задержала водительницу с признаками опьянения, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в Закарпатской области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Сообщение о том, что в городе Перечин автомобиль влетел в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей и в результате ДТП есть пострадавшие, полиция получила 7 июля около 4:30.

На месте правоохранители осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предварительные обстоятельства ДТП.

Установлено, что 53-летняя жительница города Перечин, управляя автомобилем "BMW X5" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила наезд на бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта правоохранителей. В результате аварии в больницу был доставлен 45-летний военнослужащий ГПСУ, однако от полученных травм впоследствии мужчина скончался - сообщили в полиции.

"Водитель автомобиля имела явные признаки алкогольного опьянения, однако от обследования на состояние опьянения она отказалась", - отметили в полиции.

Женщину, как указано, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. "Сейчас она находится в медучреждении под круглосуточной охраной, поскольку также травмировалась во время столкновения. Кроме этого в больницу госпитализирован и ее пассажир – 31-летний житель Ивано-Франковщины", - сообщили правоохранители.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Задержанной грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

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