Водителя будут судить за ДТП на блокпосту в Ровенской области, где погиб полицейский
Киев • УНН
54-летний житель Кременчуга, который в сентябре въехал автоцистерной в блокпост, предстанет перед судом. В результате ДТП погиб полицейский Сергей Трум, еще два человека получили травмы средней тяжести.
Перед судом предстанет мужчина из Полтавской области, который 28 сентября въехал в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей, в результате чего один полицейский погиб и еще два человека - правоохранитель и военный - получили телесные повреждения. Об этом сообщает ГУНП в Ровенской области, пишет УНН.
Детали
«В тот день полицейская семья потеряла коллегу и друга - Сергея Трума, который от полученных травм погиб на месте. Еще один кинолог и военнослужащий ВСУ получили средней степени тяжести телесные повреждения», - говорится в сообщении.
Следствие установило, что несмотря на то, что была возможность избежать наезда, автоцистерна DAF в неуправляемом состоянии наехала на служебный автомобиль, который стоял в месте для осмотра транспортных средств и на двух полицейских и военнослужащего ВСУ, которые находились в помещении блокпоста.
«Водителя автоцистерны DAF следователи задержали в порядке ст.208 УПК Украины», - отмечает полиция.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека, водителю сообщили о подозрении.
Мерой пресечения задержанному суд избрал содержание под стражей, впрочем впоследствии изменил на домашний арест.
Как отмечается, следователь следственного управления закончил досудебное расследование и направил материалы уголовного производства в суд.
Как сообщается, 54-летний житель Кременчуга своей вины не признает.
Напомним
Ранее УНН писал, что в Ровенской области автоцистерна врезалась в блокпост. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский, два человека получили тяжелые травмы. Водитель задержан, цистерна с газом не разгерметизировалась.