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В блокпост на Рівненщині врізалась автоцистерна з газом: тяжкі травми отримали поліцейський та військовий

В блокпост на Рівненщині врізалась автоцистерна з газом: тяжкі травми отримали поліцейський та військовий

Київ • УНН

 • 21828 перегляди

На трасі Київ-Ковель-Ягодин автоцистерна врізалась у блокпост. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський, двоє осіб отримали тяжкі травми. Водій затриманий, цистерна з газом не розгерметизувалась.

На Рівненщині сьогодні, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський, іще один поліцейський та військовий травмовані. Цистерна була наповнена газом, вона не розгерметизувалась. Про це повідомили у поліції регіону, передає УНН

Деталі 

 Попередньо, водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.

Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні.

Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України

Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.

Цистерна була наповнена газом, вона не розгерметизувалась. 

У Рівненській області вантажівка на швидкості врізалася в блокпост, де несли службу поліцейські та військові. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський Сергій Трум.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
kovelКовель
kremenchukКременчук
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