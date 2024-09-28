В блокпост на Рівненщині врізалась автоцистерна з газом: тяжкі травми отримали поліцейський та військовий
Київ • УНН
На трасі Київ-Ковель-Ягодин автоцистерна врізалась у блокпост. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський, двоє осіб отримали тяжкі травми. Водій затриманий, цистерна з газом не розгерметизувалась.
На Рівненщині сьогодні, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський, іще один поліцейський та військовий травмовані. Цистерна була наповнена газом, вона не розгерметизувалась. Про це повідомили у поліції регіону, передає УНН.
Деталі
Попередньо, водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.
Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні.
Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду — тверезий. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України
Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.
Цистерна була наповнена газом, вона не розгерметизувалась.
У Рівненській області вантажівка на швидкості врізалася в блокпост, де несли службу поліцейські та військові. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський Сергій Трум.