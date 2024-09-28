На Рівненщині в блокпост врізалася вантажівка: загинув правоохоронець
Київ • УНН
У Рівненській області вантажівка на швидкості врізалася в блокпост, де несли службу поліцейські та військові. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський Сергій Трум.
У Рівненській області сьогодні, 28 вересня, у блокпост, на якому несли службу поліцейські та військові, на швидкості врізалася вантажівка. Внаслідок ДТП загинув поліцейський Сергій Трум. За життя співробітника ВСП нині борються лікарі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.
Життя старшого сержанта поліції Сергія Трума, поліцейського-водія взводу №2 роти конвойної служби ГУНП в Рівненській області, забрала дорожньо-транспортна пригода. Сьогодні у блокпост, на якому несли службу поліцейські та військові, на швидкості врізалася вантажівка. Травми, які отримав Сергій Трум, виявилися смертельними
Також повідомляється, що за життя співробітника ВСП нині борються лікарі.
Декілька днів тому Сергію виповнилось 40 років. Без батька залишився 16-річний син.
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