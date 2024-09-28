На Ровенщине в блокпост врезался грузовик: погиб правоохранитель
Киев • УНН
В Ровенской области грузовик на скорости врезался в блокпост, где несли службу полицейские и военные. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский Сергей Трум.
В Ровенской области сегодня, 28 сентября, в блокпост, на котором несли службу полицейские и военные, на скорости врезался грузовик. В результате ДТП погиб полицейский Сергей Трум. За жизнь сотрудника ВСП сейчас борются врачи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.
Жизнь старшего сержанта полиции Сергея Трума, полицейского-водителя взвода №2 роты конвойной службы ГУНП в Ривненской области, унесло дорожно-транспортное происшествие. Сегодня в блокпост, на котором несли службу полицейские и военные, на скорости врезался грузовик. Травмы, которые получил Сергей Трум, оказались смертельными
Также сообщается, что за жизнь сотрудника ВСП сейчас борются врачи.
Несколько дней назад Сергею исполнилось 40 лет. Без отца остался 16-летний сын.
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