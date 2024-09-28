На Ровенщине в блокпост врезался грузовик: погиб правоохранитель

В Ровенской области сегодня, 28 сентября, в блокпост, на котором несли службу полицейские и военные, на скорости врезался грузовик. В результате ДТП погиб полицейский Сергей Трум. За жизнь сотрудника ВСП сейчас борются врачи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Жизнь старшего сержанта полиции Сергея Трума, полицейского-водителя взвода №2 роты конвойной службы ГУНП в Ривненской области, унесло дорожно-транспортное происшествие. Сегодня в блокпост, на котором несли службу полицейские и военные, на скорости врезался грузовик. Травмы, которые получил Сергей Трум, оказались смертельными - говорится в сообщении правоохранителей.

Также сообщается, что за жизнь сотрудника ВСП сейчас борются врачи.

Несколько дней назад Сергею исполнилось 40 лет. Без отца остался 16-летний сын.

На Черниговщине руководитель управления полиции сбил насмерть военнослужащего: открыто уголовное производство