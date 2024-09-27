На Черниговщине руководитель управления полиции сбил насмерть военнослужащего: открыто уголовное производство
Киев • УНН
В Нежине руководитель райуправления полиции на служебном авто сбил насмерть военнослужащего. ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП, водитель был трезв.
В Черниговской области один из руководителей Нежинского райуправления полиции сбил насмерть военнослужащего. ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.
Сегодня около 11:00, правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте
По предварительным данным, водитель был трезв.
Уголовное производство осуществляется по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).
Проводятся необходимые следственные действия, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.