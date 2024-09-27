На Черниговщине руководитель управления полиции сбил насмерть военнослужащего: открыто уголовное производство

В Черниговской области один из руководителей Нежинского райуправления полиции сбил насмерть военнослужащего. ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Сегодня около 11:00, правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте - говорится в сообщении ГБР.

По предварительным данным, водитель был трезв.

Уголовное производство осуществляется по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Проводятся необходимые следственные действия, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.