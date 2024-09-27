На Чернігівщині керівник управління поліції збив на смерть військовослужбовця: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
У Ніжині керівник райуправління поліції на службовому авто збив насмерть військовослужбовця. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП, водій був тверезий.
У Чернігівській області один з керівників Ніжинського райуправління поліції збив на смерть військовослужбовця. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Бюро.
Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці
За попередніми даними, водій був тверезий.
Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).
Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.