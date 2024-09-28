В блокпост на Ривненщине врезалась автоцистерна с газом: тяжелые травмы получили полицейский и военный
Киев • УНН
На трассе Киев-Ковель-Ягодин автоцистерна врезалась в блокпост. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский, два человека получили тяжелые травмы. Водитель задержан, цистерна с газом не разгерметизировалась.
В Ровенской области сегодня, 28 сентября, около 08:15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин автоцистерна врезалась в блокпост, погиб полицейский, еще один полицейский и военный травмированы. Цистерна была наполнена газом, она не разгерметизировалась. Об этом сообщили в полиции региона, передает УНН.
Детали
Предварительно, водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей.
В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице.
Руководитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, согласно осмотру - трезвый. Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины
В результате наезда повреждено также служебное авто полицейского офицера общины. Сам правоохранитель не пострадал.
Цистерна была наполнена газом, она не разгерметизировалась.
В Ровенской области грузовик на скорости врезался в блокпост, где несли службу полицейские и военные. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский Сергей Трум.