В блокпост на Ривненщине врезалась автоцистерна с газом: тяжелые травмы получили полицейский и военный

В Ровенской области сегодня, 28 сентября, около 08:15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин автоцистерна врезалась в блокпост, погиб полицейский, еще один полицейский и военный травмированы. Цистерна была наполнена газом, она не разгерметизировалась. Об этом сообщили в полиции региона, передает УНН.

Детали

Предварительно, водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей.

В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

Руководитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, согласно осмотру - трезвый. Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины

В результате наезда повреждено также служебное авто полицейского офицера общины. Сам правоохранитель не пострадал.

Цистерна была наполнена газом, она не разгерметизировалась.

В Ровенской области грузовик на скорости врезался в блокпост, где несли службу полицейские и военные. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский Сергей Трум.