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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В блокпост на Ривненщине врезалась автоцистерна с газом: тяжелые травмы получили полицейский и военный

В блокпост на Ривненщине врезалась автоцистерна с газом: тяжелые травмы получили полицейский и военный

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 10:51  •  2200 просмотра

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На трассе Киев-Ковель-Ягодин автоцистерна врезалась в блокпост. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский, два человека получили тяжелые травмы. Водитель задержан, цистерна с газом не разгерметизировалась.

В Ровенской области сегодня, 28 сентября, около 08:15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин автоцистерна врезалась в блокпост, погиб полицейский, еще один полицейский и военный травмированы. Цистерна была наполнена газом, она не разгерметизировалась. Об этом сообщили в полиции региона, передает УНН

Детали 

 Предварительно, водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей.

В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

Руководитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, согласно осмотру - трезвый. Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины

В результате наезда повреждено также служебное авто полицейского офицера общины. Сам правоохранитель не пострадал.

Цистерна была наполнена газом, она не разгерметизировалась. 

В Ровенской области грузовик на скорости врезался в блокпост, где несли службу полицейские и военные. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский Сергей Трум.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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