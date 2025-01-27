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Водія судитимуть за ДТП на блокпосту на Рівненщині, де загинув поліцейський

Водія судитимуть за ДТП на блокпосту на Рівненщині, де загинув поліцейський

Київ • УНН

 • 26045 перегляди

54-річний житель Кременчука, який у вересні в'їхав автоцистерною в блокпост, постане перед судом. Внаслідок ДТП загинув поліцейський Сергій Трум, ще двоє осіб отримали травми середньої тяжкості.

Перед судом постане чоловік з Полтавщини, який 28 вересня вʼїхав у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей, внаслідок чого один поліцейський загинув та ще двоє людей - правоохоронець та військовий - отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області, пише УНН.

Деталі 

"Того дня поліцейська родина втратила колегу та друга – Сергія Трума, який від отриманих травм загинув на місці. Ще один кінолог та військовослужбовець ЗСУ зазнали середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень", - ідеться у повідомленні.

Слідство встановило, що попри те, що була можливість уникнути наїзду, автоцистерна DAF в некерованому стані наїхала на службовий автомобіль, який стояв у місці для огляду транспортних засобів та на двох поліцейських і військовослужбовця ЗСУ, які знаходились в приміщенні блокпосту.

"Водія автоцистерни DAF слідчі затримали в порядку ст.208 КПК України", - зазначає поліція.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини, водію повідомили про підозру.

Запобіжним заходом затриманому суд обрав тримання під вартою, втім згодом змінив на домашній арешт.

Як зазначається, слідчий слідчого управління закінчив досудове розслідування та скерував матеріали кримінального провадження до суду.

Як повідомляється, 54-річний житель Кременчука своєї вини не визнає.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що у Рівненській області автоцистерна врізалась у блокпост. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський, двоє осіб отримали тяжкі травми. Водій затриманий, цистерна з газом не розгерметизувалась.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
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