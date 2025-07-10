На Киевщине расследуют обстоятельства ДТП, во время которого неуправляемая машина убила ребенка

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок. ДТП произошло 10 июля примерно в 13:00 в Петропавловской Борщаговке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области в Telegram.

Детали

Инцидент произошел на улице Шевченко. По предварительным данным, водитель оставил автомобиль Renault Master включенным на обочине. Машина начала самопроизвольно двигаться и совершила наезд на ребенка.

От полученных травм 9-летний мальчик погиб.

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На месте происшествия работают сотрудники Бучанского районного управления полиции и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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