На Киевщине расследуют обстоятельства ДТП, во время которого неуправляемая машина убила ребенка
Киев • УНН
В Петропавловской Борщаговке 10 июля автомобиль Renault Master, оставленный включенным, самопроизвольно тронулся и смертельно травмировал 9-летнего мальчика. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок. ДТП произошло 10 июля примерно в 13:00 в Петропавловской Борщаговке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области в Telegram.
Детали
Инцидент произошел на улице Шевченко. По предварительным данным, водитель оставил автомобиль Renault Master включенным на обочине. Машина начала самопроизвольно двигаться и совершила наезд на ребенка.
От полученных травм 9-летний мальчик погиб.
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