Автомобильная авария в Броварах: семеро пострадавших, в том числе трое детей
Киев • УНН
В Броварах ночью столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего пострадали семь человек, включая троих несовершеннолетних детей. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, один прооперирован.
В Броварах этой ночью на большой скорости столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, среди них трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
Детали
Накануне в 23:17 спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Сечевых стрельцов в Броварах с участием трех автомобилей.
Пострадали семь человек, из них трое несовершеннолетних детей – двое 2014 и один 2016 года рождения.
Пострадавшие оперативно доставлены в Броварскую БКЛ. По информации главного врача ББКЛ Валентина Багнюка, двое детей в тяжелом состоянии, один из них прооперирован, один мальчик в состоянии средней тяжести.
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Трое взрослых также госпитализированы, еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждался.
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