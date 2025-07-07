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Автомобильная авария в Броварах: семеро пострадавших, в том числе трое детей

Киев • УНН

 • 601 просмотра

В Броварах ночью столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего пострадали семь человек, включая троих несовершеннолетних детей. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, один прооперирован.

Автомобильная авария в Броварах: семеро пострадавших, в том числе трое детей

В Броварах этой ночью на большой скорости столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, среди них трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

Детали

Накануне в 23:17 спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Сечевых стрельцов в Броварах с участием трех автомобилей.

Пострадали семь человек, из них трое несовершеннолетних детей – двое 2014 и один 2016 года рождения.

Пострадавшие оперативно доставлены в Броварскую БКЛ. По информации главного врача ББКЛ Валентина Багнюка, двое детей в тяжелом состоянии, один из них прооперирован, один мальчик в состоянии средней тяжести.

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Трое взрослых также госпитализированы, еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждался.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Криминал и ЧПАвто
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