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Автомобільна аварія у Броварах: семеро постраждалих, зокрема троє дітей

Київ • УНН

 • 719 перегляди

У Броварах вночі зіткнулися три легковики, внаслідок чого постраждали семеро осіб, включаючи трьох неповнолітніх дітей. Двоє дітей перебувають у важкому стані, одного прооперовано.

Автомобільна аварія у Броварах: семеро постраждалих, зокрема троє дітей

У Броварах цієї ночі на великій швидкості зіткнулися три легковика. У результаті ДТП постраждали семеро людей, серед них троє неповнолітніх дітей. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

Деталі

Напередодні о 23:17 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Січових стрільців у Броварах за участю трьох автомобілів.

Постраждало семеро осіб, з них троє неповнолітніх дітей – двоє 2014 та один 2016 року народження.

Постраждалих оперативно доставлено до Броварської БКЛ. За інформацією головного лікаря ББКЛ Валентина Багнюка, двоє дітей у важкому стані, один з них прооперований, один хлопчик у стані середньої тяжкості.

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Троє дорослих теж госпіталізовані, ще одному постраждалому надали медичну допомогу, госпіталізації він не потребував.

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Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НПАвто
Бровари
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