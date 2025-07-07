Автомобільна аварія у Броварах: семеро постраждалих, зокрема троє дітей
Київ • УНН
У Броварах вночі зіткнулися три легковики, внаслідок чого постраждали семеро осіб, включаючи трьох неповнолітніх дітей. Двоє дітей перебувають у важкому стані, одного прооперовано.
У Броварах цієї ночі на великій швидкості зіткнулися три легковика. У результаті ДТП постраждали семеро людей, серед них троє неповнолітніх дітей. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.
Деталі
Напередодні о 23:17 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Січових стрільців у Броварах за участю трьох автомобілів.
Постраждало семеро осіб, з них троє неповнолітніх дітей – двоє 2014 та один 2016 року народження.
Постраждалих оперативно доставлено до Броварської БКЛ. За інформацією головного лікаря ББКЛ Валентина Багнюка, двоє дітей у важкому стані, один з них прооперований, один хлопчик у стані середньої тяжкості.
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Троє дорослих теж госпіталізовані, ще одному постраждалому надали медичну допомогу, госпіталізації він не потребував.
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