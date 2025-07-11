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ДТП с маршруткой в Киеве: число пострадавших возросло до 12 11 июля 2025

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Днепровском районе Киева маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего 12 человек получили травмы, преимущественно переломы и ушибы. Полиция открыла уголовное производство из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки.

ДТП с маршруткой в Киеве: число пострадавших возросло до 12

Число пострадавших в ДТП, произошедшем в Днепровском районе Киева, возросло до 12 человек. По данным полиции, большинство получили переломы, ушибы и ссадины. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки, следователи уже открыли уголовное производство. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Киева, пишет УНН.

Число пострадавших в ДТП увеличилось до 12 человек. Среди полученных гражданами телесных повреждений - преимущественно переломы, ссадины и ушибы 

- сообщили в полиции.

Сейчас по этому факту следователи начали уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Дополнение

В Днепровском районе Киева маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком, в результате чего 9 пассажиров, включая несовершеннолетнюю, госпитализированы. Авария произошла около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки.

Алена Уткина

Алена Уткина

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев
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