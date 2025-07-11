ДТП с маршруткой в Киеве: число пострадавших возросло до 12 11 июля 2025

Число пострадавших в ДТП, произошедшем в Днепровском районе Киева, возросло до 12 человек. По данным полиции, большинство получили переломы, ушибы и ссадины. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки, следователи уже открыли уголовное производство. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Киева, пишет УНН.

Число пострадавших в ДТП увеличилось до 12 человек. Среди полученных гражданами телесных повреждений - преимущественно переломы, ссадины и ушибы - сообщили в полиции.

Сейчас по этому факту следователи начали уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Дополнение

В Днепровском районе Киева маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком, в результате чего 9 пассажиров, включая несовершеннолетнюю, госпитализированы. Авария произошла около 17:00 на проспекте Леонида Каденюка из-за несоблюдения дистанции водителем маршрутки.