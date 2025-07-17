11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ

Сегодня, 17 июля 2024 года, исполняется 11 лет с момента крушения самолета рейса MH17 Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донецкой областью пророссийскими боевиками. Трагедия, унесшая жизни 298 человек, продолжает отзываться болью в сердцах их семей и всего мира. УНН рассказывает хронологию событий, какие последствия для России и кто понесет наказание.

Хронология катастрофы рейса MH17

Начиная с середины апреля 2014 года, на Донбассе начались боевые действия. Пророссийские силы уже 2 мая 2014 года применили переносные зенитно-ракетные комплексы для сбития двух вертолетов Ми-24 армейской авиации Украины под Славянском, а также самолета Ил-76 в июне, заходившего на посадку в Луганский аэропорт.

Из-за этого Украина в июле закрыла воздушное пространство над зоной конфликта для гражданской авиации до высоты 7900 м, однако из-за сбития транспортного самолета Ан-26, Украина еще повысила предел закрытия воздушного пространства документом NOTAM A1492/14, подняв ограничение до 9750 м.

17 июля 2014 года рейс MH17 выполнял регулярный рейс из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия); вылетел из Амстердама в 13:30 по киевскому времени и направлялся в международный аэропорт "Куала-Лумпур", связь с самолетом прервалась около 16 часов. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Самолет был сбит ракетой "земля-воздух", запущенной российскими боевиками с территории оккупированных районов Донецкой области с помощью самоходного ЗРК "Бук" М1, доставленного туда Россией.

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Попытки России отрицать свою причастность

В день крушения самолета, главарь боевиков Игорь Гиркин в соцсети "ВКонтакте" заявил, что в районе Тореза был сбит самолет Ан-26.

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в "нашем небе". А вот и видео-подтверждение очередного "птичкопада". Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали. А также еще есть информация о втором сбитом самолете, вроде бы Су", - писал тогда Гиркин.

Впоследствии, после того, как оказалось, что это международный пассажирский авиалайнер, "ДНР" резко отказалась брать ответственность за трагедию. Правда, видео падения "Боинга-777" на российском телеканале LifeNews сначала подали как видео "падения сбитого ополченцами украинского Ан-26", как написал Гиркин.

После этого, сюжет телеканала был удален, а уже через час в новостях заявили, что самолет был сбит, вероятно, украинской системой ПВО.

Российские пропагандистские телеканалы Russia Today и LifeNews обвинили Украину в сбитии самолета, озвучив версию, что мотивом сбития могло быть покушение на российского диктатора Владимира Путина и что якобы самолет Путина и малайзийский Boeing 777 пересекались в одной точке в том же эшелоне.

Члены террористической группировки на месте падения самолета

Вечером того же дня, росСМИ со ссылкой на "компетентный источник" вбросили информацию о том, что в этот день Украина перебросила в зону АТО "Буки".

"По данным системы объективного контроля, в среду в район Донецка был перебазирован дивизион "Буков" Вооруженных сил Украины. Сейчас в Харькове грузится еще один дивизион того же оружия", - писали пропагандисты.

Тогда же Служба безопасности Украины перехватила переговоры террористов о сбитом ими пассажирском самолете.

Согласно записи, в 16:40 террорист Игорь Безлер (Бес) доложил о сбитом самолете своему куратору, полковнику ГРУ ГШ ВС РФ Геранину Василию Николаевичу.

"Только что сбили самолет. Группа "Минера". За Енакиево упал", - сказал Бес.

В СБУ отмечают, что после обследования самолета террористы пришли к выводу, что они сбили пассажирский самолет. Это следует из записи телефонного разговора террористов "Майора" и "Грека".

Так, во время беседы "Майор" отметил, что самолет сбили "чернухинские": "С Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухино стоят". По его словам, самолет рассыпался в воздухе, в районе шахты Петропавловской, а его обломки падали прямо во дворы. Через некоторое время он уточнил: "Короче, стопудово гражданский борт".

Международное расследование трагедии

По итогам расследований, проведенных в течение июля-сентября 2014 года, установлено, что причиной падения самолета стало его поражение боеголовкой модели 9N314M ракеты класса "земля-воздух" серии 9M38, которыми оснащаются зенитно-ракетные комплексы "Бук", сдетонировавшей на расстоянии около метра от передней левой верхней части фюзеляжа авиалайнера в 13:20:03 на высоте 10,1 км, и выпущенной с территории, оккупированной пророссийскими боевиками на юго-востоке от города Торез.

В 2018 году Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17. Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта 2020 года.

17 ноября Суд в Нидерландах огласил приговор по делу о крушении пассажирского самолета Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко было присуждено заочно пожизненное заключение.

В то же время суд оправдал Олега Пулатова, не найдя доказательств его причастности к катастрофе.

Три обвиняемых также должны возместить ущерб родственникам погибших, сумма которого — более 16 миллионов евро.

Дело MH17: суд назначил Дубинскому, Гиркину и Харченко пожизненное заключение

В феврале 2023 года Совместная следственная группа впервые обнародовала перехват телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с так называемым главой "ЛНР" Игорем Плотницким в 2017 году. По словам следователей, разговор является доказательством того, что диктатор лично давал указания по предоставлению тяжелого вооружения пророссийским боевикам.

Дело MH17: суд обнародовал доказательство того, что путин лично одобрил предоставление тяжелого вооружения боевикам "днр"

Судебные решения по делу MH17

В июле судьи Европейского суда по правам человека в Страсбурге вынесли решения по четырем делам, возбужденным Украиной и Нидерландами против России, которые охватывают широкий спектр предполагаемых нарушений прав человека с начала конфликта, включая крушение рейса MH17 Malaysia Airlines.

ЕСПЧ установил, что крушение рейса MH17 произошло на территории, которая находилась под эффективным контролем российских оккупационных администраций, а следовательно события подпадают под юрисдикцию РФ.

25 января 2023 года ЕСПЧ признал дело частично приемлемым и перешел к рассмотрению по существу. Учитывая масштаб нарушений, к делу присоединились 26 государств и ряд международных организаций в качестве третьих сторон.

Последствия для России после решений судов

Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко заявляла, что Украина планирует использовать решения Европейского суда по правам человека относительно нарушений Россией прав человека на территории Украины, как базу для дальнейших дипломатических и санкционных шагов против России.

Кроме того, решение ЕСПЧ станет основой для работы Спецтрибунала по преступлению агрессии.