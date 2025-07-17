11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф

Сьогодні, 17 липня 2024 року, минає 11 років з моменту збиття літака рейсу MH17 Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донеччиною проросійськими бойовиками. Трагедія, що забрала життя 298 людей, продовжує відгукуватись болем у серцях їхніх родин та всього світу. УНН розповідає хронологію подій, які наслідки для росії, та хто понесе покарання.

Хронологія катастрофи рейсу MH17

Починаючи з середини квітня 2014 року, на Донбасі почалися бойові дії. Проросійські сили вже 2 травня 2014 року застосували переносні зенітно-ракетні комплекси для збиття двох гелікоптерів Мі-24 армійської авіації України під Слов'янськом, а також літака Іл-76 у червні, що заходив на посадку до Луганського аеропорту.

Через це Україна в липні закрила повітряний простір над зоною конфлікту для цивільної авіації до висоти 7900 м, однак через збиття транспортного літака Ан-26, Україна ще підвищила межу закриття повітряного простору документом NOTAM A1492/14, піднявши обмеження до 9750 м.

17 липня 2014 року рейс MH17 виконував регулярний рейс з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія); вилетів з Амстердама о 13:30 за київським часом та прямував до міжнародного аеропорту "Куала-Лумпур", зв'язок із літаком перервався близько 16-ї години. На борту перебували 298 людей, всі вони загинули.

Літак був збитий ракетою "земля-повітря", запущеною російськими бойовиками з території окупованих районів Донеччини за допомогою самохідного ЗРК "Бук" М1, доставленого туди росією.

Збиття літака MH17: Австралія закликала кремль виплатити збитки

Спроби росії заперечити свою причетність

В день збиття літака, ватажок бойовиків ігор гіркін у соцмережі "Вконтакті" заявив, що в районі Торезу було збито літак Ан-26.

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в "нашем небе". А вот и видео-подтверждение очередного "птичкопада". Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали. А также еще есть информация о втором сбитом самолете, вроде бы Су", - писав тоді гіркін.

Згодом, після того, як виявилось, що це міжнародний пасажирський авіалайнер, "днр" різко відмовилась брати відповідальність за трагедію. Щоправда, відео падіння "Боїнга-777" на російському телеканалі LifeNews спочатку подали як відео "падіння збитого ополченцями українського Ан-26", як написав гіркін.

Після цього, сюжет телеканалу було видалено, а вже за годину в новинах заявили, що літак був збитий, ймовірно, українською системою ППО.

російські пропагандистські телеканали Russia Today та LifeNews звинуватили Україну у збитті літака, озвучивши версію, що мотивом збиття міг бути замах на російського диктатора володимира путіна і що начебто літак путіна й малайзійський Boeing 777 перетинались в одній точці в тому ж ешелоні.

Члени терористичного угрупування на місці падіння літака

Ввечері того ж дня, росЗМІ з посиланням на "компетентне джерело" вкинуло інформацію про те, що цього дня Україна перекинула в зону АТО "Буки".

"За даними системи об'єктивного контролю, в середу в район Донецька був перебазований дивізіон "Буків" Збройних сил України. Зараз у Харкові вантажиться ще один дивізіон тієї ж зброї", - писали пропагандисти.

Тоді ж Служба безпеки України перехопила переговори терористів про збитий ними пасажирський літак.

Згідно запису, о 16:40 терорист Ігор Безлєр (Бєс) доповів про збитий літак своєму куратору, полковнику ГРУ ГШ ЗС РФ Гераніну Василю Миколайовичу.

"Тільки що збили літак. Група "Мінера". За Єнакієво впав", - сказав Біс.

У СБУ зазначають, що після обстеження літака терористи прийшли до висновку, що вони збили пасажирський літак. Це випливає з запису телефонної розмови терористів "Майора" та "Грека".

Так, під час бесіди "Майор" зазначив, що літак збили "чорнухінські": "З Чорнухінського блокпосту. Козаки, що на Чорнухіне стоять". За його словами, літак розсипався в повітрі, в районі шахти Петропавлівської, а його уламки падали просто у двори. Через деякий час він уточнив: "Коротше, стопудово цивільний борт".

Міжнародне розслідування трагедії

За підсумками розслідувань, здійснених протягом липня-вересня 2014 року, виявлено, що причиною падіння літака стало його ураження боєголовкою моделі 9N314M ракети класу "земля-повітря" серії 9M38, якими оснащуються зенітно-ракетні комплекси "Бук", здетонованої на відстані близько метра від передньої лівої верхньої частини фюзеляжу авіалайнера о 13:20:03 на висоті 10,1 км, та випущеної з території, окупованої проросійськими бойовиками на південному сході від міста Торез.

У 2018 році Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста курська. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня 2020 року.

17 листопада Суд у Нідерландах оголосив вирок у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines в небі над Донбасом у липні 2014 року. Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському та Леоніду Харченку було присуджено заочно довічне ув’язнення.

У той же час суд виправдав Олега Пулатова, не знайшовши доказів в його причетності до катастрофи.

Три обвинувачених також мають відшкодувати збитки родичам загиблих, сума яких — понад 16 мільйонів євро.

Справа MH17: суд призначив Дубинському, Гіркіну та Харченку довічне ув'язнення

У лютому 2023 року Спільна слідча група вперше оприлюднила перехоплення телефонної розмови президента рф володимира путіна з так званим головою "лнр" ігорем плотницьким у 2017 році. За словами слідчих, розмова є доказом того, що диктатор особисто давав вказівки щодо надання тяжкого озброєння проросійським бойовикам.

Справа MH17: суд оприлюднив доказ того, що путін особисто схвалив надання тяжкого озброєння бойовикам "днр"

Судові рішення у справі MH17

В липні судді Європейського суду з прав людини у Страсбурзі винесли рішення за чотирма справами, порушеними Україною та Нідерландами проти росії, які охоплюють широкий спектр ймовірних порушень прав людини з початку конфлікту, включаючи збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines.

ЄСПЛ встановив, що збиття рейсу MH17 сталося на території, яка перебувала під ефективним контролем російських окупаційних адміністрацій, а отже події підпадають під юрисдикцію рф.

25 січня 2023 року ЄСПЛ визнав справу частково прийнятною й перейшов до розгляду по суті. З огляду на масштаб порушень, до справи долучилися 26 держав і низка міжнародних організацій як треті сторони.

Наслідки для росії після рішень судів

Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко заявляла, що Україна планує використати рішення Європейського суду з прав людини щодо порушень росією прав людини на території України, як базу для подальших дипломатичних і санкційних кроків проти росії.

Окрім того, рішення ЄСПЛ стане основою для роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії.