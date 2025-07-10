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Збиття літака MH17: Австралія закликала кремль виплатити збитки

Київ • УНН

 • 1025 перегляди

Австралія закликала росію відшкодувати збитки за знищення літака MH17 у 2014 році після того, як Європейський суд з прав людини визнав москву відповідальною за порушення міжнародного права в Україні.

Збиття літака MH17: Австралія закликала кремль виплатити збитки

Влада Австралії закликала росію відшкодувати збитки, завдані в 2014 році в результаті знищення літака Малайзійських авіаліній, який виконував рейс MH17 і був збитий в небі над окупованою частиною Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на DPA.

Деталі

Очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг закликала російську сторону відшкодувати збитий у 2014 році літак після рішення Європейського суду з прав людини. Нагадаємо, у середу ЄСПЛ постановив, що росія порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав москву відповідальною за порушення прав людини з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Ми вітаємо рішення Європейського суду з прав людини про те, що росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17

- заявила Вонг. Вона назвала це "історичним моментом для жертв та їхніх близьких".

Доповнення

Літак Boeing 777 Малайзійських авіаліній, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий в небі над Україною 17 липня 2014 року. Його збили з території Донецької області, яка на той момент вже була окупована росіянами і проросійськими сепаратистами. У знищенні літака брав участь екіпаж зенітно-ракетної установки "Бук" з 53 бригади ППО російських збройних сил, яка базується у курській області.

Внаслідок трагедії загинули всі 298 чоловік, з яких - 283 пасажири і 15 членів екіпажу. На борту літака перебували громадяни Нідерландів, Малайзії, Канади, Німеччини, Бельгії, Австралії, Нової Зеландії, Філіппін, Великої Британії.

У травні 2025 року рада Міжнародної організації цивільної авіації визнала росію відповідальною за збиття літака. Ще раніше суд в Гаазі визнав винними у трагедії трьох громадян рф (одним з яких є ігор гіркін-стрєлков) та одного громадянина України.

кремль заперечує свою причетність до збиття літака, не визнає рішення міжнародних організацій і відмовляється видати фігурантів.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації, яке підтверджує відповідальність росії за збиття рейсу MH17.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Донецька область
Андрій Сибіга
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Гаага
Австралія
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