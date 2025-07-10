Влада Австралії закликала росію відшкодувати збитки, завдані в 2014 році в результаті знищення літака Малайзійських авіаліній, який виконував рейс MH17 і був збитий в небі над окупованою частиною Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на DPA.

Деталі

Очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг закликала російську сторону відшкодувати збитий у 2014 році літак після рішення Європейського суду з прав людини. Нагадаємо, у середу ЄСПЛ постановив, що росія порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав москву відповідальною за порушення прав людини з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Ми вітаємо рішення Європейського суду з прав людини про те, що росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17 - заявила Вонг. Вона назвала це "історичним моментом для жертв та їхніх близьких".

Доповнення

Літак Boeing 777 Малайзійських авіаліній, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий в небі над Україною 17 липня 2014 року. Його збили з території Донецької області, яка на той момент вже була окупована росіянами і проросійськими сепаратистами. У знищенні літака брав участь екіпаж зенітно-ракетної установки "Бук" з 53 бригади ППО російських збройних сил, яка базується у курській області.

Внаслідок трагедії загинули всі 298 чоловік, з яких - 283 пасажири і 15 членів екіпажу. На борту літака перебували громадяни Нідерландів, Малайзії, Канади, Німеччини, Бельгії, Австралії, Нової Зеландії, Філіппін, Великої Британії.

У травні 2025 року рада Міжнародної організації цивільної авіації визнала росію відповідальною за збиття літака. Ще раніше суд в Гаазі визнав винними у трагедії трьох громадян рф (одним з яких є ігор гіркін-стрєлков) та одного громадянина України.

кремль заперечує свою причетність до збиття літака, не визнає рішення міжнародних організацій і відмовляється видати фігурантів.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації, яке підтверджує відповідальність росії за збиття рейсу MH17.