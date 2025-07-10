Сбитие самолета MH17: Австралия призвала кремль выплатить ущерб

Власти Австралии призвали россию возместить ущерб, нанесенный в 2014 году в результате уничтожения самолета Малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс MH17 и сбитого в небе над оккупированной частью Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Глава МИД Австралии Пенни Вонг призвала российскую сторону возместить ущерб за сбитый в 2014 году самолет после решения Европейского суда по правам человека. Напомним, в среду ЕСПЧ постановил, что россия нарушила международное право в Украине. Это первый случай, когда международный суд признал москву ответственной за нарушение прав человека с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.

Мы приветствуем решение Европейского суда по правам человека о том, что россия несет ответственность за сбитие рейса MH17 - заявила Вонг. Она назвала это "историческим моментом для жертв и их близких".

Дополнение

Самолет Boeing 777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Его сбили с территории Донецкой области, которая на тот момент уже была оккупирована россиянами и пророссийскими сепаратистами. В уничтожении самолета участвовал экипаж зенитно-ракетной установки "Бук" из 53 бригады ПВО российских вооруженных сил, которая базируется в курской области.

В результате трагедии погибли все 298 человек, из которых - 283 пассажира и 15 членов экипажа. На борту самолета находились граждане Нидерландов, Малайзии, Канады, Германии, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин, Великобритании.

В мае 2025 года совет Международной организации гражданской авиации признал россию ответственной за сбитие самолета. Еще раньше суд в Гааге признал виновными в трагедии трех граждан рф (одним из которых является игорь гиркин-стрелков) и одного гражданина Украины.

кремль отрицает свою причастность к сбитию самолета, не признает решения международных организаций и отказывается выдать фигурантов.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Совета Международной организации гражданской авиации, которое подтверждает ответственность россии за сбитие рейса MH17.