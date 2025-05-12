росію визнано відповідальною за збиття MH17: з'явилась реакція МЗС України
Київ • УНН
Андрій Сибіга вітає рішення ICAO, яке підтверджує відповідальність росії за збиття рейсу MH17. Це важливий крок до відновлення справедливості та сигнал про неможливість приховати злочини.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вітає рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації, яке підтверджує відповідальність росії за збиття рейсу м. Про це повідомляє УНН.
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За словами дипломата, це рішення є ще одним кроком на шляху до відновлення справедливості за цей злочин.
Це також чіткий сигнал: скільки б грошей і зусиль росія не вкладала в брехню та приховування своїх злочинів, правда перемагає, а справедливість бере гору
Він також привітав своїх колег – міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Каспара Вельдкампа та міністерку закордонних справ Австралії Пенні Вонг – із "цією спільною перемогою, яка є надзвичайно важливою для родин загиблих у трагедії MH17".
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Нагадаємо
Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) визнала росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17, яка сталася в липні 2014 року. Таке рішення свідчить про порушення росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги виніс заочний вирок трьом фігурантам справи MH17 - Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському та Леоніду Харченку, засудивши їх до довічного ув’язнення за участь у збитті літака. Суд також дійшов висновку, що на момент трагедії Росія фактично контролювала територію так званої "ДНР".
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