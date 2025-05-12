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ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17
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ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

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россия признана ответственной за сбитие MH17: появилась реакция МИД Украины

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Андрей Сибига приветствует решение ICAO, подтверждающее ответственность россии за сбитие рейса MH17. Это важный шаг к восстановлению справедливости и сигнал о невозможности скрыть преступления.

россия признана ответственной за сбитие MH17: появилась реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствует решение Совета Международной организации гражданской авиации, которое подтверждает ответственность россии за сбитие рейса м. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам дипломата, это решение является еще одним шагом на пути к восстановлению справедливости за это преступление.

Это также четкий сигнал: сколько бы денег и усилий россия не вкладывала в ложь и сокрытие своих преступлений, правда побеждает, а справедливость берет верх

- отметил Сибига.

Он также поздравил своих коллег – министра иностранных дел Королевства Нидерланды Каспара Вельдкампа и министерку иностранных дел Австралии Пенни Вонг – с "этой общей победой, которая чрезвычайно важна для семей погибших в трагедии MH17".

В США разрешили судить российский Сбербанк по делу MH1706.02.25, 08:59 • 29851 просмотр

Напомним

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признала россию ответственной за катастрофу рейса MH17, которая произошла в июле 2014 года. Такое решение свидетельствует о нарушении россией Конвенции о международной гражданской авиации.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги вынес заочный приговор трем фигурантам дела MH17 - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко, приговорив их к пожизненному заключению за участие в сбитии самолета. Суд также пришел к выводу, что на момент трагедии Россия фактически контролировала территорию так называемой "ДНР".

"Важно восстановить справедливость": Сибига присоединился к встрече стран-членов следственной группы по сбиванию рейса MH1725.09.24, 15:51 • 16092 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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