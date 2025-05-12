россия признана ответственной за сбитие MH17: появилась реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствует решение Совета Международной организации гражданской авиации, которое подтверждает ответственность россии за сбитие рейса м. Об этом сообщает УНН.

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По словам дипломата, это решение является еще одним шагом на пути к восстановлению справедливости за это преступление.

Это также четкий сигнал: сколько бы денег и усилий россия не вкладывала в ложь и сокрытие своих преступлений, правда побеждает, а справедливость берет верх - отметил Сибига.

Он также поздравил своих коллег – министра иностранных дел Королевства Нидерланды Каспара Вельдкампа и министерку иностранных дел Австралии Пенни Вонг – с "этой общей победой, которая чрезвычайно важна для семей погибших в трагедии MH17".

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Напомним

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признала россию ответственной за катастрофу рейса MH17, которая произошла в июле 2014 года. Такое решение свидетельствует о нарушении россией Конвенции о международной гражданской авиации.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги вынес заочный приговор трем фигурантам дела MH17 - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко, приговорив их к пожизненному заключению за участие в сбитии самолета. Суд также пришел к выводу, что на момент трагедии Россия фактически контролировала территорию так называемой "ДНР".

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