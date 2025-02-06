В США разрешили судить российский Сбербанк по делу MH17

Суд в США постановил, что семья американца, погибшего на борту самолета Malaysia Airlines в небе над Донбассом в 2014 году, может подать в суд на российский банк "Сбербанк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Детали

Судья Джозеф Бьянко в США огласил решение, согласно которому Сбербанк рф финансировал боевиков так называемой "днр" и, следовательно, может считаться пособником террористов, поэтому его статус госбанка россии не дает ему права на суверенный иммунитет. Такое решение он огласил, разрешив судебное преследование крупнейшего банка россии семье американца, который погиб в катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Иск к Сбербанку в апреле 2019 года подаласемья Куинна Шансмана, которому на момент гибели было 18 лет. Он летел рейсом MH17 компании Malaysian Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. Семья обвинила банк в том, что тот использовал банковскую систему США для перевода пожертвований боевикам так называемой "днр".

Сбербанк оспорил этот иск, утверждая, что он является государственной организацией и его нельзя преследовать в судебном порядке в других странах. Но трое судей 2-го окружного апелляционного суда Манхэттена постановили, что в данном случае принцип суверенного иммунитета на Сбербанк не распространяется.

Как пояснил в решении Джозеф Бьянко, осуществленные Сбербанком денежные переводы были "типичной коммерческой деятельностью", поэтому он не подпадает под защиту Закона об иммунитете иностранных государств (FSIA). Таким образом, Сбербанк осуществлял коммерческие транзакции через банковскую систему США в пользу организации, которую в Украине считают террористической, а в США подвергли санкциям.

Менее чем через год после подачи иска семьей Шансман - в начале 2020 года - правительство россии на деньги Фонда национального благосостояния приобрело контрольный пакет акций Сбербанка у Банка россии. Сбербанк настаивал в суде, что, будучи государственной организацией или агентом, он неподсуден в других юрисдикциях. Сбербанк также указывал, что американский Закон о борьбе с терроризмом обеспечивает иммунитет независимо от того, когда банк перешел под контроль государства, и коммерческая деятельность не дает оснований для исключений.

Но судья Бьянко указал, что FSIA в полной мере регулирует вопрос суверенного иммунитета в гражданских делах (каковым является дело "Шансманы против Сбербанка") и его положения не были отменены антитеррористическим законом. Если согласиться с позицией Сбербанка, то это свело бы на нет намерение Конгресса США предоставить гражданским истцам максимально широкую правовую основу для подачи исков к организациям, которые оказывают материальную поддержку иностранцам, участвующим в террористической деятельности против США, указал Бьянко.

Напомним

17 июля 2014 года в небе над Донбассом ракета попала в "Боинг", следовавший рейсом MH17. Никто из 298 человек на борту не выжил. В ноябре 2022 года суд в Гааге приговорил граждан рф Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко - к пожизненному заключению за их роль в катастрофе малайзийского Boeing 777.

Евросоюз опубликовал заявление, в котором призвал рф взять ответственность и сотрудничать в отправлении правосудия.