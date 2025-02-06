У США дозволили судити російський Сбербанк у справі MH17

ukenru
09:48 • 17038 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 44447 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 90028 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 118412 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 151644 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208644 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169064 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150515 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124598 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109684 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 116894 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 120578 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 115560 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 119786 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 113914 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 169755 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 168422 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 300851 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 328846 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 263959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 1899 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 47363 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 50717 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 115560 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 96848 перегляди
Актуальне
У США дозволили судити російський Сбербанк у справі MH17

У США дозволили судити російський Сбербанк у справі MH17

Київ • УНН

 • 29777 перегляди

Суд США дозволив родині загиблого американця Квінна Шансмана подати позов проти Сбербанку у справі MH17. Банк звинувачують у фінансуванні бойовиків «ДНР» через американську банківську систему.

Суд у США ухвалив, що сім'я американця, який загинув на борту літака Malaysia Airlines у небі над Донбасом у 2014 році, може подати до суду на російський банк "Сбербанк". Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Деталі

Суддя Джозеф Б'янко у США оголосив рішення, згідно з яким Сбербанк рф фінансував бойовиків так званої "днр" і, отже, може вважатися пособником терористів, тож його статус держбанку росії не дає йому права на суверенний імунітет. Таке рішення він оголосив, дозволивши судове переслідування найбільшого банку росії сім'ї американця, який загинув у катастрофі рейсу MH17 на Донбасі 2014 року.

Позов до Сбербанку у квітні 2019 року подала сім'я Квінна Шансмана, якому на момент загибелі було 18 років. Він летів рейсом MH17 компанії Malaysian Airlines з Амстердама в Куала-Лумпур. Сім'я звинуватила банк у тому, що той використовував банківську систему США для переказу пожертвувань бойовикам так званої "днр".

Сбербанк оскаржив цей позов, стверджуючи, що він є державною організацією і його не можна переслідувати в судовому порядку в інших країнах. Але троє суддів 2-го окружного апеляційного суду Мангеттена ухвалили, що в цьому випадку принцип суверенного імунітету на Сбербанк не поширюється.

Як пояснив у рішенні Джозеф Б'янко, здійснені Сбербанком грошові перекази були "типовою комерційною діяльністю", тому він не підпадає під захист Закону про імунітет іноземних держав (FSIA). Таким чином, Сбербанк здійснював комерційні транзакції через банківську систему США на користь організації, яку в Україні вважають терористичною, а в США піддали санкціям.

Менш ніж за рік після подачі позову сім'єю Шансман - на початку 2020 року - уряд росії на гроші Фонду національного добробуту придбав контрольний пакет акцій Сбербанку у Банку росії. Сбербанк наполягав у суді, що, будучи державною організацією або агентом, він непідсудний в інших юрисдикціях. Сбербанк також вказував, що американський Закон про боротьбу з тероризмом забезпечує імунітет незалежно від того, коли банк перейшов під контроль держави, і комерційна діяльність не дає підстав для винятків.

Але суддя Б'янко вказав, що FSIA повною мірою регулює питання суверенного імунітету в цивільних справах (якою є справа "Шансмани проти Сбербанку") і що його положення не були скасовані антитерористичним законом. Якщо погодитися з позицією Сбербанку, то це звело б нанівець намір Конгресу США надати цивільним позивачам максимально широке правове підґрунтя для подачі позовів до організацій, які надають матеріальну підтримку іноземцям, які беруть участь у терористичній діяльності проти США, вказав Б'янко.

Нагадаємо

17 липня 2014 року в небі над Донбасом ракета влучила в "Боїнг", що прямував рейсом MH17. Ніхто з 298 осіб на борту не вижив. У листопаді 2022 року суд у Гаазі засудив громадян рф Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, а також громадянина України Леоніда Харченка - до довічного ув'язнення за їхню роль у катастрофі малайзійського Boeing 777.

Євросоюз опублікував заяву, у якій закликав рф узяти відповідальність і співпрацювати у відправленні правосуддя.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами