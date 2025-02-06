У США дозволили судити російський Сбербанк у справі MH17

Суд у США ухвалив, що сім'я американця, який загинув на борту літака Malaysia Airlines у небі над Донбасом у 2014 році, може подати до суду на російський банк "Сбербанк". Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

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Суддя Джозеф Б'янко у США оголосив рішення, згідно з яким Сбербанк рф фінансував бойовиків так званої "днр" і, отже, може вважатися пособником терористів, тож його статус держбанку росії не дає йому права на суверенний імунітет. Таке рішення він оголосив, дозволивши судове переслідування найбільшого банку росії сім'ї американця, який загинув у катастрофі рейсу MH17 на Донбасі 2014 року.

Позов до Сбербанку у квітні 2019 року подала сім'я Квінна Шансмана, якому на момент загибелі було 18 років. Він летів рейсом MH17 компанії Malaysian Airlines з Амстердама в Куала-Лумпур. Сім'я звинуватила банк у тому, що той використовував банківську систему США для переказу пожертвувань бойовикам так званої "днр".

Сбербанк оскаржив цей позов, стверджуючи, що він є державною організацією і його не можна переслідувати в судовому порядку в інших країнах. Але троє суддів 2-го окружного апеляційного суду Мангеттена ухвалили, що в цьому випадку принцип суверенного імунітету на Сбербанк не поширюється.

Як пояснив у рішенні Джозеф Б'янко, здійснені Сбербанком грошові перекази були "типовою комерційною діяльністю", тому він не підпадає під захист Закону про імунітет іноземних держав (FSIA). Таким чином, Сбербанк здійснював комерційні транзакції через банківську систему США на користь організації, яку в Україні вважають терористичною, а в США піддали санкціям.

Менш ніж за рік після подачі позову сім'єю Шансман - на початку 2020 року - уряд росії на гроші Фонду національного добробуту придбав контрольний пакет акцій Сбербанку у Банку росії. Сбербанк наполягав у суді, що, будучи державною організацією або агентом, він непідсудний в інших юрисдикціях. Сбербанк також вказував, що американський Закон про боротьбу з тероризмом забезпечує імунітет незалежно від того, коли банк перейшов під контроль держави, і комерційна діяльність не дає підстав для винятків.

Але суддя Б'янко вказав, що FSIA повною мірою регулює питання суверенного імунітету в цивільних справах (якою є справа "Шансмани проти Сбербанку") і що його положення не були скасовані антитерористичним законом. Якщо погодитися з позицією Сбербанку, то це звело б нанівець намір Конгресу США надати цивільним позивачам максимально широке правове підґрунтя для подачі позовів до організацій, які надають матеріальну підтримку іноземцям, які беруть участь у терористичній діяльності проти США, вказав Б'янко.

Нагадаємо

17 липня 2014 року в небі над Донбасом ракета влучила в "Боїнг", що прямував рейсом MH17. Ніхто з 298 осіб на борту не вижив. У листопаді 2022 року суд у Гаазі засудив громадян рф Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, а також громадянина України Леоніда Харченка - до довічного ув'язнення за їхню роль у катастрофі малайзійського Boeing 777.

Євросоюз опублікував заяву, у якій закликав рф узяти відповідальність і співпрацювати у відправленні правосуддя.